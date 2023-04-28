Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

90% астанчан жалуются на тротуары или их отсутствие – опрос движения «Жаңа Адамдар»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
28 Апреля 2023, 13:29
90% астанчан жалуются на тротуары или их отсутствие – опрос движения «Жаңа Адамдар»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Активисты молодежного движения «Жаңа Адамдар» провели опрос среди жителей Астаны о городских проблемах. По итогам они провели тест-драйв городских тротуаров, по которым попытались пройтись с детской коляской, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«90% опрошенных астанчан обеспокоены плачевным состоянием или отсутствием тротуаров. Речь идет не об окраинах города, а о центральных улицах, которыми мы пользуемся ежедневно. Самыми активными респондентами оказались женщины с маленькими детьми. Кому, как не им, знать о городских препятствиях на пути в детский садик или парк», - говорится в сообщении пресс-службы движения.

Как сообщили активисты, жительницы столицы отмечают, что дороги Астаны не приспособлены для прогулок с детьми и проезда колясок. Из-за большого количества вмятин, изношенных элементов брусчатки или же просто отсутствия тротуаров, коляски нередко застревают. Часто приходится объезжать проблемные участки, делая большой «крюк».

«Жаңа Адамдар» решили провести собственный тест-драйв городских тротуаров и попробовали на себе ощутить, каково это – таскать коляску с ребенком по астанинской «лунной» поверхности.

«Только за сегодня мы нашли больше 35 неподготовленных или даже аварийных мест. Но я уверен, их гораздо больше. И оставлять их в таком виде нельзя. Это опасно для жителей столицы и недостойно Нового Казахстана», - поделился мнением активист «Жаңа Адамдар» Арлен Танатулы.

Движение «Жаңа Адамдар» предлагает жителям Астаны отправить свои списки проблемных и опасных мест столицы. Все собранные материалы будут направлены в столичный акимат.


Астана   Видео   Общество   Новый Казахстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана