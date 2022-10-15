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9 тысяч граффити-реклам наркотиков уничтожили в Алматы
15 Октября 2022, 05:08

9 тысяч граффити-реклам наркотиков уничтожили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 9 тысяч граффити-реклам наркотиков уничтожено при поддержке общественности Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Наряду с общими оперативно-розыскными мероприятиями, полицейскими Алматы проводится работа по профилактике наркомании и формированию антинаркотического общественного иммунитета.

«Ни для кого не секрет, что эта «зараза» получила повсеместное распространение. Бесконтактные способы продажи через интернет, электронные кошельки, закладки и реклама в виде граффити на улицах и домах наших городов будоражат общественность. С начала года выявлено и закрашено около 9 тысяч граффити-рисунков, пропагандирующих наркотики. Нами организована совместная работа с акиматами, НПО и волонтерами по выявлению и уничтожению таких надписей. Также были задержаны лица, наносившие наркограффити. Они привлечены к уголовной ответственности», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Спикер также отметил, что акиматом города и волонтерами запущен проект «Narkostop», объединивший неравнодушных к этой проблеме экспертов, предпринимателей и представителей госсектора, решающих вопрос детской и молодежной проблемы наркозависимости на системном уровне.

«С их участием проведены профилактические мероприятия, направленные на выявление и удаление граффити, содержащих информацию о распространении наркотических средств. Были розданы брошюры «Вместе против наркотиков!!!» и «Внимание! Не будь равнодушным!», где указан номер горячей линии WhatsApp УПН ДП Алматы: 8-705-549-70-25. Кроме того, совместно с органами исполнительной власти, местной полицейской службой в учебных заведениях города проводятся профилактические мероприятия: акции, семинары, лекции, круглые столы», – добавил Е. Алмагамбетов.

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