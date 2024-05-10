9 тысяч домашних животных бесплатно стерилизуют в Алматы

В Алматы стартует программа по бесплатной стерилизации и кастрации домашних животных, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, программа по бесплатной стерилизации и кастрации домашних животных охватит порядка 9 тысяч собак и кошек. Она продлится до конца года и проводится в рамках «Программы гуманного до конца этого года численности бродячих животных в Алматы на 2021–2024 годы».

— Возрастное ограничение на стерилизацию собак и кошек — от 7 месяцев до 9 лет, на кастрацию кобелей и котов — от 6 месяцев до 9 лет, — отметили в акимате.

Услуга по стерилизации и кастрации домашних животных включает проведение таких манипуляций, как предварительный клинический осмотр животных, выявление противопоказаний к операции, премедикацию, введение в наркоз, проведение операции, использование рассасывающих шовных материалов, помещение животного в дневной стационар для наблюдения, послеоперационный мониторинг для исключения возможных осложнений.

К участию в программе допускаются животные с наличием ветеринарного паспорта и микрочипа для занесения в единую базу учета. В случае отсутствия микрочипа и паспорта можно приобрести их в любой из указанных клиник за дополнительную плату.