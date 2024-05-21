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    22:50, 20 Май 2024 | GMT +6

    Девятилетняя девочка из Кокшетау не посещала школу и не получала медицинскую помощь

    дети
    Фото: pixabay

    Прокуратурой города Кокшетау проведена проверка соблюдения прав детей, оставшихся без попечения родителей. По результатам данной проверки установлено, что 9-ти летняя девочка, находившаяся под опекой, продолжительное время не посещала учебные занятия и не получала необходимую медицинскую помощь, передает агентство Kazinform со ссылкой на надзорный орган.

    В настоящее время девочка помещена в ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» с многочисленными заболеваниями, опекун от исполнения своих обязанностей отстранен.

    Органами прокуратуры совместно с Отделом образования и местными исполнительными органами принимаются необходимые меры по оказанию психологической, материальной и иной помощи ребенку.

    Теги:
    Закон и право Дети Прокуратура Кокшетау Акмолинская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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