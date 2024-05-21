Девятилетняя девочка из Кокшетау не посещала школу и не получала медицинскую помощь

Прокуратурой города Кокшетау проведена проверка соблюдения прав детей, оставшихся без попечения родителей. По результатам данной проверки установлено, что 9-ти летняя девочка, находившаяся под опекой, продолжительное время не посещала учебные занятия и не получала необходимую медицинскую помощь, передает агентство Kazinform со ссылкой на надзорный орган.

В настоящее время девочка помещена в ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» с многочисленными заболеваниями, опекун от исполнения своих обязанностей отстранен.

Органами прокуратуры совместно с Отделом образования и местными исполнительными органами принимаются необходимые меры по оказанию психологической, материальной и иной помощи ребенку.