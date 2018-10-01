9 столичных спортсменов примут участие на III летних Азиатских Параиграх в Индонезии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 6 по 13 октября в столице Индонезии Джакарте пройдут III Летние Азиатские Параигры среди спортсменов с ограниченными возможностями, передает Управление культуры и спорта города Астаны.

В составе сборной Казахстана по 4 видам спорта Астану будут представлять 9 спортсменов спортивного клуба «Жигер»:

Легкая атлетика - Бейбарыс Болат (СПОДА). Тренер - Любовь Латышенко - мастер спорта по легкой атлетике, тренер высшего уровня квалификации высшей категории;

Плавание - Сиязбек Далиев (СПОДА), Диана Сутпаева (зрение), Алибек Уакпаев (зрение), Ануар Ахметов (зрение), Ерлан Елдекенов (зрение). Тренер по плаванию - Владимир Загородний заслуженный тренер Республики Казахстан, тренер высшего уровня квалификации высшей категории;

Пауэрлифтинг - Мария Ауезова (СПОДА). Тренер - Евгений Руденко Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, тренер высшего уровня квалификации высшей категории;

Дзюдо - Бауыржан Арыстанбеков (зрение), Ергали Шамей (зрение).Тренер по дзюдо - Даурен Оразов.

На ІІІ Азиатских Параиграх примут участие более 3500 спортсменов из 43 стран по 18 видам параспорта. Честь республики на Играх будет защищать 91 спортсмен по девяти видам спорта: настольный теннис, пара дзюдо, пара плавание, пулевая стрельба, пара пауэрлифтинг, стрельба из лука, шахматы, пара легкая атлетика и волейбол сидя.

Флаг Казахстана на открытии III Азиатских Параигр пронесет неоднократный чемпион Азиатских игр по параплаванию Ануар Ахметов.