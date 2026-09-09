9 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Гульжана КАРАГУСОВА, казахстанский государственный и политический деятель

Фото: parlam.kz

Родилась в 1950 году в Алматы. Окончила Казахский государственный университет имени С. М. Кирова по специальности «экономист, преподаватель политэкономии» (1972).

Трудовая деятельность: ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры политэкономии Казахского государственного университета (1972–1991); профессор кафедры «Основы экономической теории» Казахского государственного университета (1991–1994); помощник Президента Республики Казахстан по экономической реформе (1994); руководитель Совета экономических консультантов при Президенте Республики Казахстан (1994–1995); председатель Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (1995–1996); президент Общественного фонда «Институт финансовых рынков» (1997); депутат Сената Парламента, председатель Комитета Сената по экономике, финансам и бюджету (1997–2001); министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2001–2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, председатель Комитета по финансам и бюджету (2007–2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, председатель Комитета по финансам и бюджету (2012–2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, председатель Комитета по финансам и бюджету (с 2016 года); член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстан.

Награждена орденами «Парасат» (2005), «Барыс» II степени (2011), медалями, памятной медалью Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) (2007).

Жанибек ТАЙЖАНОВ, вице-министр транспорта РК

Фото: primeminister.kz

Родился в 1982 году в Ерейментауском районе Акмолинской области. Окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности «экономист» (2003).

Трудовая деятельность: работал на различных должностях в системе АО «НК «КТЖ»; заместитель директора по экономике и финансам Акмолинского отделения магистральной сети АО «НК «КТЖ»; директор Департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства по инвестициям и развитию РК (2015–2018); директор Департамента экономической интеграции МИИР РК (2018–2019); заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана (2019–2022); генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» (2022–2024); председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК (2024–2025).

На занимаемой должности — с сентября 2025 года.

Болат САМБЕТОВ, заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

Фото: Gov.kz

Родился в 1986 году. Окончил колледж экономики и права по специальности «правоведение» (2005); Алматинскую юридическую академию КазГЮУ по специальности «юриспруденция» (2008); Казахскую инженерную, финансово-банковскую академию по специальности «экономика и бизнес» (2012).

Трудовая деятельность: главный специалист отдела контроля за соблюдением законодательства и исковой работы департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Алматы (2008–2012); главный эксперт департамента контроля и исковой работы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (2012–2014); руководитель управления правового обеспечения юридического департамента Агентства по регулированию естественных монополий РК (2014–2015); заместитель руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Алматы (07.2015–12.2015); руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Алматы (2015–2020).

На занимаемой должности — с октября 2020 года.

Елдос СМЕТОВ, казахстанский дзюдоист, олимпийский чемпион 2024 года

Фото: np.kz

Родился в 1992 году в селе Каменка (ныне Жалпаксаз) Луговского района Жамбылской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, факультет биологии и биотехнологии.

С 2011 года служит в Общественном объединении физкультурно-спортивного общества «Динамо». За время выступлений за молодежную сборную Казахстана по дзюдо Сметов выиграл золотую и бронзовую медали чемпионата мира среди молодежи (2010 и 2011 годы). С 2012 года выступает за взрослую сборную.

В 2013 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии в Бангкоке, серебряные медали на этапе Гран-при в Самсуне и этапе Кубка Европы в Тбилиси, а также золотую медаль на открытом Кубке Европы по дзюдо в Варшаве. Чемпионом мира по дзюдо стал в Астане в 2015 году, победив в финале другого казахстанского борца Рустама Ибраева.

На летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевал серебряную медаль. 17 марта 2018 года стал победителем турнира «Grand Slam» в Екатеринбурге (Россия). В апреле 2019 года выиграл турнир «Гран-при» в Анталье (Турция), а в июле — турнир Гран-при в Будапеште (Венгрия). На предолимпийском чемпионате мира 2019 года в Токио завоевал бронзовую медаль.

На летних Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 60 кг завоевал бронзовую медаль. На чемпионате мира по дзюдо в Ташкенте стал бронзовым призером.

На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже Елдос Сметов завоевал золотую медаль, одолев в финальной схватке французского спортсмена Луку Мхеидзе.

Награжден орденами «Парасат», «Барыс» III степени. Мастер спорта Республики Казахстан международного класса. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.

Елдос НЕСТАЙ, заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан

Фото: Pro Kadry kz

Родился в 1993 году в Шетском районе Карагандинской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева (2015).

Трудовая деятельность: эксперт управления железнодорожного транспорта Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Астана (2015–2017); главный эксперт управления железнодорожного транспорта Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Астана (2017–2019); главный эксперт управления железнодорожного транспорта Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Астана (2019); руководитель управления железнодорожного транспорта Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (2019–2021); руководитель управления железнодорожного транспорта и пассажирских перевозок Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (2021–2025).

На занимаемой должности — с декабря 2025 года.

Также в этот день родились:

Аким АШИМОВ (Аким Тарази) — писатель, кинодраматург, заслуженный деятель Казахстана, отличник кинематографии СССР, лауреат Государственной премии Республики Казахстан и премии Союза писателей Казахстана, почетный гражданин Жамбылской области

Фото: kaztag.kz

Родился в 1933 году в Алматы. Окончил Казахский педагогический институт (ныне — Казахский национальный педагогический университет имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: работа в различных казахстанских печатных изданиях — журнале «Ара», газете «Қазақстан пионері» (1956–1959); член редколлегии, главный редактор киностудии «Казахфильм» (1962–1970); собственный корреспондент «Литературной газеты» (Москва) по Казахстану (1970–1971); первый секретарь правления Союза кинематографистов Казахстана (1971–1980); секретарь правления Союза писателей Казахстана (1986–1998).

В 1966 году вышла в свет первая книга-повесть «Құйрықты жұлдыз». Изданы сборники повестей и рассказов «Үлкен ауыл», «Асу-асу», «Көкжиек», «Басынан Қаратаудың», «Кек», «Жаңбырлы түндер», романы «Москва-Баласаз», «Қорқау жұлдыз», «Жаза». Автор пьесы «Күлмейтін комедия», сценариев к кинофильмам «Следы уходят за горизонт», «Звучи там-там», «Выстрел на перевале Караш» и др.

Награжден орденами «Знак Почета», «Құрмет», «Отан».

Дукенбай ДОСЖАН, писатель, прозаик, лауреат Государственной премии РК и Национальной премии имени М. Ауэзова

Фото: zhazushyportal.kz

Родился в 1942 году в Кызылординской области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета имени С. М. Кирова.

Трудовая деятельность: литературный сотрудник редакции Алма-Атинской областной газеты «Жетысу» (1963–1966); сотрудник издательства «Жазушы».

За свой творческий путь он написал 11 романов, 24 повести и более 100 рассказов. Занимался художественными переводами: перевел на казахский язык цикл рассказов Ильи Эренбурга «Тринадцать трубок» и поэмы кыргызского поэта Суюнбая Эралиева. Большую известность ему принесли книга «Трудный шаг», роман «Шелковый путь», за который украинское издательство присудило престижную премию «За лучший исторический роман», а также романизированные автобиографии Абая и Мухтара Ауэзова.

Его труд «Когда я умирал» вышел в свет в серии «Самый читаемый писатель». Книги Досжана переведены на основные языки мира, их прочитали более 3,7 млн человек из разных стран. Его имя внесено золотыми буквами в Казахскую энциклопедию и в сборник США «Люди литературы и искусства».