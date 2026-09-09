9 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день красоты

Первый в истории конкурс красоты прошел в Бельгии в сентябре 1888 года, а первый конкурс красоты «Мисс мира» состоялся в Лондоне в апреле 1951 года. Инициатором создания Дня красоты стал Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО — главная международная ассоциация в сфере эстетики и косметологии. Организация была основана в Брюсселе в 1946 году, а со временем объединила тысячи специалистов по всему миру благодаря работе 33 отделений во многих странах. В 1995 году на Всемирном конгрессе было принято решение считать 9 сентября Всемирным днем красоты. Целью учреждения этого дня стало желание привлечь внимание к неповторимой, природной и своеобразной красоте мира.

СОБЫТИЯ

В 2002 году подписан Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан об отдельных участках казахстанско-узбекской государственной границы, который полностью завершил определение линии совместной границы.

В 2005 году прошли первые Национальные молодежные Дельфийские игры Казахстана.

Дельфийские игры — культурный форум, объединяющий различные виды искусства — от классического до современных жанров. В их программу входят фортепиано и скрипка, баян и народные танцы, эстрадное пение и театр, цирк и фотография, плакат и телевидение.

Дельфийские игры зародились в Древней Греции в 582 году до н. э. Их новая эра началась в 2000 году, когда при участии представителей 27 стран в Москве состоялись первые Всемирные Дельфийские игры. С 2002 года в соответствии с решением Совета глав правительств стран СНГ они проводятся ежегодно в одном из государств.

В 2012 году в Уфе на заседании Постоянного совета министров культуры стран — членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) 2013 год был объявлен годом казахского композитора Мукана Тулебаева и кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

Мукан Тулебаев (1913–1960) — один из выдающихся мастеров казахской музыки, яркий национальный композитор, оставивший огромное наследие во всех музыкальных жанрах и поднявший на новую ступень казахскую музыкальную культуру, народный артист СССР, заслуженный деятель искусств КазССР, лауреат Государственной премии СССР.

Чингиз Айтматов (1928–2008) — киргизский писатель, классик советской литературы, автор философских романов и повестей, переведенных более чем на 170 языков мира и изданных общим тиражом свыше 60 миллионов экземпляров.

В 2013 году совместным решением Правительства Казахстана и НЭПК «Союз Атамекен» с целью формирования благоприятных условий для развития предпринимательства на основе эффективного партнерства бизнеса и власти была создана Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан, официально перерегистрированная 27 марта 2015 года в Национальную палату предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

Деятельность Национальной палаты «Атамекен» направлена на улучшение делового и инвестиционного климата, обеспечение стабильности и создание условий для ведения бизнеса в стране как для национальных, так и для иностранных инвесторов.

В 2013 году, впервые приняв участие в XI Международном конкурсе детского изобразительного творчества «Балтийская муза», который состоялся в Вильнюсе, 12 воспитанников павлодарской художественной школы № 1 стали победителями. Восемь работ павлодарских детей были отмечены в номинации «Овация» и представлены на итоговой выставке.

В 2014 году в Государственном театре оперы и балета Astana Opera состоялась торжественная церемония открытия X Азиатского конгресса нейрохирургов, на котором обсуждались новейшие технологии и опыт в сфере нейрохирургии и неврологии. Мероприятие впервые прошло в Центральной Азии и на пространстве СНГ. В нем приняли участие свыше 600 иностранных делегатов из 50 стран мира.

В 2016 году в Катон-Карагайском районе Восточного Казахстана над древним курганом в Долине царей возвели стеклянный саркофаг. Теперь это музей под открытым небом, аналогов которому в Казахстане нет. Он позволяет посетителям спуститься в погребальную яму и вблизи увидеть археологические ценности. Площадь сооружения из закаленного стекла составляет 90 квадратных метров.

В 2016 году в Алматы на Аллее звезд состоялась торжественная церемония открытия Звезды казахского актера, режиссера театра и кино, сценариста и педагога Асанали Ашимова. Звезда изготовлена из композита с мраморной крошкой, тонированной меди и латуни. Ее размер составляет 60 × 60 см.

В 2019 году велотур с участием журналистов из 18 стран мира, в том числе участников, партнеров и наблюдателей ШОС, прошел на древней китайской стене в городе Сиане.

Мероприятие было организовано в рамках гуманитарного сотрудничества ШОС и концепции зеленого развития «Один пояс — один путь». Более 30 журналистов, в том числе собственный корреспондент МИА «Казинформ» Самал Ендибаева, сели на велосипеды и проехали по древней городской стене Сианя, протяженность которой составляет 13,4 километра.

В древности эти стены защищали город Сиань от врагов, а из западных ворот городской стены отправлялись торговые караваны по Великому шелковому пути. Сегодня этот памятник древней архитектуры Китая пользуется большой популярностью среди туристов, которые могут прогуляться или прокатиться на велосипеде.

В 2019 году кардиохирурги Мангистауской областной больницы (МОБ) провели операцию по формированию клапана аорты из собственных тканей пациента. Ранее в таких случаях использовались импланты. В мире не так много центров, которые проводят подобные операции. В Республике Казахстан и странах Центральной Азии такая операция была выполнена впервые.

В 2020 году в Греции вышла в эфир новая онлайн-радиостанция с круглосуточной трансляцией песен Димаша Кудайбергена Dimash Greece.

Онлайн-радио в Греции создала администратор фан-клуба Dimash Kudaibergen Greece Лена Ворк, чтобы представить творчество Димаша греческой аудитории.

В 2021 году преподаватель физики из города Семея Асхат Жумабеков стал первым в истории премии казахстанцем, вошедшим в список финалистов международной премии Global Teacher Prize.

Глобальная премия учителя — это награда в размере 1 млн долларов США, ежегодно присуждаемая лучшему учителю, внесшему выдающийся вклад в свою профессию.

В 2021 году на въезде в город Каркаралинск установили памятник Каркабат-ана, которую называют матерью Великой степи. Монумент выполнен из бронзы, его высота вместе с постаментом — 7,5 метра. Автор скульптуры — Бейбит Мустафин.

В 2021 году копии редких рукописей, в которых Машхур Жусуп Копеев критикует несправедливость и неравенство, охватившие казахскую степь, появились в павлодарском музее. За эти книги известный казахский поэт, историк, общественный деятель и мыслитель подвергся репрессиям.

В 2024 году на Всемирных играх кочевников в Астане «золото» по аударыспаку завоевал Ермек Кұралбай. Он выступал в весовой категории до 60 кг. В финале Ермек Кұралбай победил спортсмена из Кыргызстана. Канат Касымхан стал бронзовым призером V Всемирных игр кочевников по традиционной стрельбе из лука. Айжан Жылкыбаева завоевала «золото» в казахской борьбе в весовой категории до 48 кг. Она выиграла у своей соперницы, кыргызстанки Луизы Асакеевой. Айкоркем Батихан стала бронзовым призером в традиционной стрельбе из лука на V Всемирных играх кочевников. Еще одно «золото» по аударыспаку завоевал казахстанский спортсмен Алмат Латипбек.

В 2024 году Национальный банк выпустил в обращение коллекционные монеты JOSHY ULYSY. 800 JYL. Монеты входят в серию «Выдающиеся события и люди». Автор — казахстанский скульптор, художник-монументалист Газиз Ешкенов. В дизайне использовано изображение монумента хана Джучи, а на оборотной стороне — коллаж из монет времен Золотой Орды.

В 2024 году тогызкумалак стал первой настольной игрой, побывавшей в космосе. В соответствии с соглашением с российским космическим агентством доска с камнями впервые была запущена в стратосферу в рамках Игр кочевников, а затем успешно возвращена на Землю. В рамках ВИК в турнире по тогызкумалаку приняли участие 114 участников из 41 страны, включая Колумбию, Бангладеш, Великобританию, Францию, Германию, США, Китай, Латвию, страны Африки и арабские государства.

В 2025 году в Казахстане официально вступило в силу постановление Национального банка РК от 23 июня 2025 года с изменениями в правилах осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в РК. В частности, постановлением запрещено размещать табло с курсами валют на улицах.

В 2025 году в Московском музыкальном театре «Геликон-опера» состоялся концерт «Әлқисса», посвященный 100-летию выдающегося казахского композитора, дирижера и народного артиста СССР Нургисы Тлендиева. Мероприятие собрало полный зал и прошло под бурные аплодисменты зрителей. Концерт стал частью международной программы, приуроченной к юбилею композитора, внесенному в Календарь памятных дат ЮНЕСКО. Особое внимание зрителей привлекло выступление дочери композитора, дирижера и заслуженного деятеля культуры Казахстана Динзухры Тлендиевой.