9 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день почты

Учрежден по инициативе Всемирного почтового союза в 1969 году и входит в систему международных дней ООН.

9 октября 1874 года был заключен Всеобщий единый почтовый договор, четыре года спустя переименованный во Всемирную почтовую конвенцию. Эта дата и считается днем создания ВПС. В состав союза вошло 21 из 22 государств, представители которых присутствовали на конвенции.

СОБЫТИЯ

В 1992 году историк Халифа Алтай стал лауреатом премии «Алаш» Союза писателей Казахстана за книгу «Ата жұрттан Анадолыға дейін» («От земли отцов до Анадолы»).

Халифа Алтай (1917-2003) - казахский писатель и антрополог, тюрколог, теолог, писатель и переводчик, личность, которая обладала в стране большим авторитетом.

За бесценный вклад в распространении ислама на территории Казахстана именем Халифа Алтай названа третья по вместительности в республике большая мечеть в городе Усть-Каменогорске и новая мечеть в ауле Кыргауылды Алматинской области.

В 1996 году Кировский район Южно-Казахстанской области был переименован в район Асык ата, Алгабасский район - в Байдибекский.

В 2006 году в селе Жалагаш Кызылординской области был открыт памятник Бухарбай батыру. Автор проекта - известный скульптор Муратбай Умбетов.

Бухарбай Естекбайулы (1822, Жалагашский район Кызылординской области - примерно 1898, на берегу р. Караозен) - казахский батыр, оратор, би Младшего жуза. Участник восстания под предводительством Кенесары Касымова. После тяжелого ранения в одном из боев вернулся к мирной жизни. Занимался земледелием, руководил строительством канала на Сырдарье, который существует и ныне («Канал Бухарбая»).

В 2008 году прошел первый в истории Республики Казахстан I республиканский съезд филателистов. На съезде приняли решение создать Республиканское общественное объединение «Казахстанский союз коллекционеров почтовых марок».

В 2010 году казахстанский музыкант Марат Бисенгалиев за особые успехи созданных им оркестров - Западно-Казахстанского филармонического (WKPO) и симфонического оркестра Индии (SOI) - избран в руководящий состав Альянса симфонических оркестров Азиатского и Тихоокеанского региона (AAPRO).

В 2012 году в Астане был создан Центр Болонского процесса и академической мобильности, миссия которого заключается в содействии надлежащему и полному осуществлению согласованных принципов Болонского процесса в Республике Казахстан на национальном и вузовском уровнях.

Присоединение Казахстана к Болонскому процессу предполагает расширение доступа к европейскому образованию, профессионального признания степеней и квалификаций, введения системы перезачета кредитов (ECTS) и приложения к диплому, оценки обеспечения качества образования, реализации академической мобильности студентов и преподавательского состава, а также осуществление непрерывного образования.

В 2013 году в Астане, в Национальной академической библиотеке РК состоялась презентация величайшего памятника мировой литературы «Шахнаме» великого персидско-таджикского поэта Фирдоуси в переводе на кипчакский язык. Рукописный экземпляр на кипчакском языке является на сегодня единственным в мире.

«Шахнаме» (перс. شاهنامه‎ - «Книга царей», «Книга о царях», «Царь-книга», «Царская книга») - выдающийся памятник персидской литературы, национальный эпос иранских народов. В «Книге царей» описывается история Ирана от древних времен до проникновения ислама в VII веке. Это - самая длинная поэма, принадлежащая перу одного автора - ее объем в два раза больше, чем «Илиада» и «Одиссея» вместе взятые.

В 2014 году в рамках визита Нурсултана Назарбаева в Бельгию подписан совместный документ о завершении двусторонних переговоров между Казахстаном и Евросоюзом по вступлению РК во Всемирную торговую организацию.

В присутствии Главы государства Нурсултана Назарбаева и председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу с казахстанской стороны документ подписала министр по делам экономической интеграции Жанар Айтжанова, с европейской - еврокомиссар по вопросам торговли Карл Де Гюхт.

В 2015 году в Шымкенте был торжественно открыт монумент, посвященный 550-летию Казахского ханства.

В сквере возле Центрального стадиона установлен монумент двум батырам - отцу и сыну Тилеу Айтулы и Жолдыаяку Тилеулы. На пятиметровом постаменте, облицованном красным гранитом, возвышается скульптурный ансамбль из меди. В центре композиции двое всадников, устремленных вперед. Этот памятник шымкентский скульптор Абдукарим Ахметов специально изготовил к 550-летию Казахского ханства, тем самым увековечив память казахских батыров, ратовавших за целостность территории страны и положивших свои жизни за независимость народа.

В 2017 году введена в обращение почтовая марка к 25-летию дипломатической службы Казахстана. Данная марка входит в серию «Памятные и юбилейные даты». Номинал почтовой марки - 100 тенге, тираж составляет 10 тыс. штук. Художником марки является Павел Верховский, дизайнер - Сергей Маршев.

В 2019 году известная юная певица Данэлия Тулешова получила статус посланника Клубов ЮНЕСКО в Казахстане. Нагрудный знак и именной сертификат, подтверждающие статус, были вручены во время республиканской отчетно-выборной конференции Федерации Клубов ЮНЕСКО в Казахстане.

Посланником Клубов ЮНЕСКО Казахстана становятся видные общественные деятели, проводящие социально значимую работу, активная гражданская позиция и мнение которых являются важными для общества. Посланник пропагандирует ценности ЮНЕСКО, повышает осведомленность общества о миссии, целях и задачах Клубов ЮНЕСКО Казахстана, способствует популяризации клубного движения среди общественности.

В 2019 году в преддверии 175-летнего юбилея великого поэта и мыслителя Абая житель Каркаралинского района сделал подарок землякам. Манарбек Карим с сыном выгравировали портрет Абая на камне и установили возле исторического здания в Каркаралинске.

Место было выбрано не случайно. Когда-то именно в этом доме гостил отец Абая Кунанбай. И сам Абай в детстве был здесь много раз. Дом, возле которого теперь установлен памятный камень, подробно описан в романе Мухтара Ауэзова «Путь Абая».

В 2020 году на выставке в историко-краеведческом музее Темиртау вниманию посетителей был представлен старинный Коран, датированный началом прошлого века.

Такой подарок музею преподнес 20 лет назад наиб-имам мечети Абдуали Асанов. В его семье книга была реликвией и передавалась от отца к сыну. Книга переведена более чем на 100 языков мира. Состоит из 6200 аятов, которые были сформированы в суры (главы). Здесь насчитывается 114 сур, которые в свою очередь делятся на мекканские и мединские.

В 2021 году состоялось открытие Туркестанского музыкально-драматического театра, являющегося одним из самых роскошных зданий столицы Тюркского мира. Дебютной постановкой на сцене стала пьеса «Борте» известного писателя-драматурга, лауреата государственной премии РК Дулата Исабекова

Произведение повествует о жизни смелой и отважной, мудрой и красивой, храброй и бойкой женщины по имени Борте, чья судьба была полна драмы и трагедии, о ее важной роли в жизни выдающегося полководца и завоевателя.

В 2021 году работа «Железный эдельвейс» астрофотографа из Караганды Евгения Бондаря попала в топ-лист международного конкурса 35AWARDS, участие в котором приняли 1622 человека из 118 стран мира и 844 городов. На суд жюри было представлено более трех тысяч фотографий.

Евгений Бондарь регулярно участвует в профильных астрономических форумах и занимает призовые места. Его цель - стать одним из победителей годового конкурса 35AWARDS в своем направлении. А оно у него необычное. Мужчина - астроном-любитель, астрофото стало для него хобби.