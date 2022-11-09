9 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1959) родился- представитель высшего командования Вооруженных сил Республики Казахстан.

Родился в Актюбинске. Окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище (1980); Военную академию имени М.В. Фрунзе (1994); факультет генерального штаба военной академии Республики Беларусь (2014).

Трудовая деятельность: командир мотострелковой роты (1983-1987); начальник штаба - заместитель командира, командир мотострелкового батальона (1987-1991); командир батальона, заместитель командира бригады, командир полка Республиканской гвардии РК (1994-1998); заместитель командира, командир мотострелковой дивизии (1998-2002); начальник департамента воспитательной и социально-правовой работы МО РК (2002-2003); командующий Аэромобильными войсками ВС РК (2003-2009); заместитель председателя Комитета начальников штабов МО РК (2009-2010); главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил РК (2010-2016); первый заместитель министра обороны Республики Казахстан - начальник генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан (2016-2019).

Награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III ст., «Айбын» II ст., «Даңқ» I, II ст.; медалями «Астана», «10 жыл Астана», «За вклад в развитие международного сотрудничества», «За участие в миротворческих операциях», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Қарулы күштеріне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Қарулы күштеріне 20 жыл», «За безупречную службу» I, II ст., «70 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков», «5 лет Вооруженным силам Республики Таджикистан», «10 лет Вооруженным силам Республики Таджикистан», медалью Жукова, медалью генерала армии Маргелова, «За боевое содружество Монгольской народной армии и Советской Армии» (Монгольская Народная Республика), «70 лет создания Воздушно-десантных войск СССР».

назад (1960) родилась- член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Родилась в Ерейментау Акмолинской области. Окончила Целиноградский сельскохозяйственный институт, экономист-организатор сельскохозяйственного производства; Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, политолог.

Трудовая деятельность: старший экономист Целиноградского завода мясокостной муки (1982-1983); преподаватель, секретарь комитета комсомола Целиноградского сельскохозяйственного института (1983-1985); первый секретарь Советского райкома, второй секретарь Целиноградского обкома ЛКСМК (1985-1991); секретарь ЦК ЛКСМК, секретарь ЦК Союза молодежи Казахстана (1991-1995); заместитель генерального директора ТОО «Айсар» (1995-1996); консультант Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (1996-1999); заведующая секретариатом министра РК, председателя Национальной комиссии по делам семьи и женщин при Президенте РК (1999-2002); заведующая секретариатом Премьер-Министра РК (2002-2003); государственный инспектор канцелярии Президента РК (2003-2004); главный инспектор секретариата Государственного секретаря РК (04.2004-11.2004); заместитель акима Астаны (2004-2006); заведующая сектором социальной сферы отдела внутренней политики Администрации Президента РК (2006-2008); аким района «Сарыарка» г. Астана (2008-2011); аким Есильского района г. Астана (2011-2016); член Центральной избирательной комиссии РК (2016-2017); секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2017-2021).

На занимаемой должности - с сентября 2021 года.

Награждена орденами «Құрмет» (2010), «Парасат» (2016); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл».