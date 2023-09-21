10:54, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6
9 млрд тенге выплатил ТОО «Жаикмунай» в госбюджет
9 млрд тенге корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость выплачено в государственный бюджет крупной компанией Западно-Казахстанской области ТОО «Жаикмунай» по мерам прокуратуры области, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
Кроме того, за занижение сумм НДС и КПН за период 2016-2021г.г. компания оштрафована по ч.1 ст.278 Кодекса «Об административных правонарушениях» и наложен штраф на сумму 2 млрд тенге, который погашен в полном объеме.
В результате принятых мер прокуратурой области государственный бюджет пополнен на 11 млрд тенге.