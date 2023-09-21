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    10:54, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    9 млрд тенге выплатил ТОО «Жаикмунай» в госбюджет

    прокурор
    Фото: МИА "Казинформ"

    9 млрд тенге корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость выплачено в государственный бюджет крупной компанией Западно-Казахстанской области ТОО «Жаикмунай» по мерам прокуратуры области, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

    Кроме того, за занижение сумм НДС и КПН за период 2016-2021г.г. компания оштрафована по ч.1 ст.278 Кодекса «Об административных правонарушениях» и наложен штраф на сумму 2 млрд тенге, который погашен в полном объеме.

    В результате принятых мер прокуратурой области государственный бюджет пополнен на 11 млрд тенге.

    Теги:
    Прокуратура Западно-Казахстанская область
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