9 млрд тенге выплатил ТОО «Жаикмунай» в госбюджет

9 млрд тенге корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость выплачено в государственный бюджет крупной компанией Западно-Казахстанской области ТОО «Жаикмунай» по мерам прокуратуры области, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Кроме того, за занижение сумм НДС и КПН за период 2016-2021г.г. компания оштрафована по ч.1 ст.278 Кодекса «Об административных правонарушениях» и наложен штраф на сумму 2 млрд тенге, который погашен в полном объеме.

В результате принятых мер прокуратурой области государственный бюджет пополнен на 11 млрд тенге.