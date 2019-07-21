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9 млрд тенге потратят на водоснабжение в СКО
21 Июля 2019 20:39 95
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году на водоснабжение направят 9,1 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Эта сумма на 40% больше, чем в прошлом году. По словам акима области Кумара Аксакалова, построят 135 км сетей, подадут воду и улучшат водоснабжение в 32 селах, где проживают 26,5 тысяч человек.
«Дополнительно в текущем году из средств областного бюджета будут восстановлены 208 км разводящих сетей водоснабжения в 41 селе, где проживают 28 тысяч жителей», - сказал глава региона.
По итогам года доступ сел к централизованному водоснабжению составит 62,4%, сельского населения - 82%.
В прошлом году на водоснабжение потратили 5,4 млрд тенге, построили 185 км сетей. Улучшено водообеспечение в 38 селах с численностью населения 25 тысяч человек.
Централизованное водоснабжение сейчас есть в 60,7% сел региона.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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