9 млрд тенге потратят на водоснабжение в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году на водоснабжение направят 9,1 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эта сумма на 40% больше, чем в прошлом году. По словам акима области Кумара Аксакалова, построят 135 км сетей, подадут воду и улучшат водоснабжение в 32 селах, где проживают 26,5 тысяч человек.

«Дополнительно в текущем году из средств областного бюджета будут восстановлены 208 км разводящих сетей водоснабжения в 41 селе, где проживают 28 тысяч жителей», - сказал глава региона.

По итогам года доступ сел к централизованному водоснабжению составит 62,4%, сельского населения - 82%.

В прошлом году на водоснабжение потратили 5,4 млрд тенге, построили 185 км сетей. Улучшено водообеспечение в 38 селах с численностью населения 25 тысяч человек.

Централизованное водоснабжение сейчас есть в 60,7% сел региона.