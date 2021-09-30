9 млн тенге за 10 пальчиковых батареек хотели отдать жамбылские чиновники

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области выявили ряд коррупционных рисков в системе госзакупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области, Антикоррупционная служба совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» отслеживает случаи завышения цен с целью выявления коррупционных рисков в системе государственных закупок.

На основании рекомендаций, сделанных по результатам мониторинга, план государственных закупок был пересмотрен государственными органами и на сегодняшний день сэкономлен 1 млрд. тенге бюджетных средств.

«К примеру, отделом образования акимата города Тараза было запланировано заплатить за компьютер 380 тыс. тенге, тогда как рыночная цена аналогичного компьютера составляет 280 – 300 тыс. тенге. По рекомендации департамента, сумма была пересмотрена исходя из рыночной цены, благодаря чему сэкономлено 16 млн. тенге»,- отметил на брифинге по итогам восьми месяцев руководитель департамента Адильхан Аширбаев.

Управление цифровых технологий акимата Жамбылской области в процессе планирования оценило стоимость пальчиковой батарейки в 901 700 тенге и выделило 9 млн. 17 тыс. тенге на приобретение десяти батареек.

Согласно рекомендательному письму департамента, по данному факту цены были пересмотрены, что позволило сэкономить 9 млн. 14 тыс. тенге, уточнили в ведомстве.



