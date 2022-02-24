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9 миллиардов тенге экологических платежей поступило в бюджет Атырауской области

24 Февраля 2022 18:30
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9 миллиардов тенге экологических платежей поступило в бюджет Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В бюджет Атырауской области в прошлом году поступило 9 млрд тенге экологических платежей. Об этом сообщил находящийся в регионе министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 2020 году была утверждена Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем Атырауской области. С введением нового Экологического кодекса местные исполнительные органы могут на 100% использовать средства платы за эмиссии на природоохранные мероприятия. В 2021 году в бюджет области от экологических платежей поступило более 9 млрд тенге. Предлагаю пересмотреть Дорожную карту и включить дополнительные мероприятия с финансированием из местного бюджета. Кроме того, население должно знать о ходе исполнения Дорожной карты. Необходимо ежеквартально проводить отчетные встречи с общественностью и информировать о результатах работы и экологическом состоянии региона», - сказал Сериккали Брекешев.

Он напомнил, что в области практически во всех районах отсутствуют полигоны твердых бытовых отходов, соответствующие экологическим и санитарным требованиям.

«На территории области имеется 55 полигонов ТБО, из которых только восемь мест имеют экологическое разрешение. Поселковые свалки переполнены, выходят за границы отведенных территорий, зачастую отходы размещаются в несанкционированных местах. Городской полигон ТБО эксплуатируется с 1977 года и в настоящее время уже переполнен. Периодически происходит возгорание отходов, что является дополнительным источником загрязнения воздушного бассейна города Атырау», - рассказал министр.
Разговор на совещании шел и о канализационно-очистных сооружениях.

«Во всех районах области, кроме Маката и Индера, отсутствуют сооружения для очистки сточных вод. Сточные воды сбрасываются на рельеф местности без экологической разрешительной документации. В начале этого года по жалобе жителей города Кульсары нами была проведена проверка КГП «Жылыой Су». Установлено отсутствие у предприятия разрешения на эмиссии в окружающую среду, сброс сточных вод осуществлялся без очистки.
По результатам проверки возбуждены административные дела, подан иск в суд о приостановке деятельности предприятия «, - сказал С. Брекешев.
Глава Минэкологии заявил, что акимату области необходимо решить вопрос строительства КОС и полигонов ТБО в районах области, финансирование которых можно предусмотреть в плане природоохранных мероприятий области. Комитету экологического регулирования и контроля поручено провести проверку всех подобных объектов и принять все необходимые меры, вплоть до приостановки их деятельности



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#Атырауская область   #Экология  
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Автор:

Виктор Сутягин

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