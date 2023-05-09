9 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1933-1994) родился- писатель-прозаик, журналист, внесший значительный вклад в развитие спортивной журналистики Казахстана, публицист.

Уроженец Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет (совр. Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: работал литературным сотрудником, ответственным секретарем, редактором газеты «Лениншіл жас», редактором газеты «Қазақстан пионері»; в 1986-1992 годы - директор издательства «Жалын»; в 1992-1994 годы - директор издательства «Балауса».

Автор книг «Платок долговечный», «Сердцу спать не дано», «Круглый мяч на покатой земле», «Острый клинок», «Рог изобилия» и др. Основные темы творчества - жизнь молодежи, чаяния наших современников, спорт. Перевел на казахский язык отдельные произведения Ч. Айтматова, Э. Хэмингуя, Д. Лондона, А. Хейли, Н. Мейлера. Награжден орденом «Знак Почета», медалями, Почетными грамотами Верховного Совета КазССР.

назад (1954) родился- государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист-правовед (1981).

Трудовая деятельность: лаборант Научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства, г. Алма-Ата (1971-1972); рабочий АЗТМ комбината строительных материалов (1974-1976); судья, заместитель председателя, председатель Гурьевского областного суда (1981-1990); судья Верховного суда РК (1990-1993); председатель Алматинского городского суда (1993-1995); председатель коллегии по уголовным делам Верховного суда РК (1995-1996); исполняющий обязанности председателя Верховного суда РК (04.1996-06.1996); исполняющий обязанности председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК (08.1996-10.1996); председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК (1996-1999); вице-министр юстиции РК (1999-1999); заместитель руководителя Администрации Президента РК - заведующий государственным правовым отделом (1999-2000); председатель Верховного суда РК (2000-2009); генеральный прокурор РК (2009-2011); председатель Сената Парламента РК (2011-2013); председатель Верховного суда РК (2013-2017); председатель Конституционного Совета Республики Казахстан (2017-2022).

Награжден орденами «Парасат» (2003), «Барыс» II ст. (2011), орденом Петра Великого с лентой (2007); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы (2008), «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «МПА СНГ. 20 лет» (2012), «Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне 80 жыл» (2014), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015). Удостоен почетного звания «Құрметті судья», нагрудных знаков «Үш би», «Сот жүйесінің құрметті қызметкері».

назад (1963) родился- директор Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая.

Родился в Алматинской области. Окончил Республиканский эстрадно-цирковой колледж им. Ж. Елебекова; Казахскую Национальную академию искусств им. Т. Жургенова; Университет им. Д.А. Кунаева; Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовая деятельность: администратор, руководитель концертных коллективов «Казахконцерт» (1991-1993); главный специалист Министерства культуры РК (1993-1996); преподаватель Республиканского эстрадно-циркового колледжа им. Ж. Елебекова и Казахского государственного института театра и кино им. Т. Жургенова (1996-1998); проректор Казахского государственного института театра и кино им. Т. Жургенова (1998-2000); начальник отдела внутренней политики Бостандыкского района г. Алматы (2000-2004); заведующий секретариатом малой Ассамблеи народа Казахстана (2004-2005); начальник отдела департамента внутренней политики г. Алматы (2005-2008); заведующий организационно-партийной работой Алматинского городского филиала НДП «Нур Отан» (02.2008-08.2008); начальник управления искусств Министерства культуры и информации РК (2008-2010); заместитель директора Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова (2010-2012); первый заместитель директора Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая (2012-2016); директор КГКП «Казахский государственный цирк» (2016-2022).

На занимаемой должности - с февраля 2022 года.

назад (1965) родилась- постоянный представитель Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях.

Родилась в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, историк (1988); Объединенный Венский институт, экономист-финансист (1997); Школу государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета, магистр государственного управления (2003); МГУ, Центрально-Европейский университет, г. Прага, стажировка.

Трудовая деятельность: стажер-исследователь Казахского государственного университета и Московского государственного университета (1989-1990); стажер Карловского университета, Центрально-Европейского университета в Праге (1991-1992); координатор программ представительства Организации Объединенных Наций в РК (1993-1996); помощник координатора ООН и представителя ПРООН в Монголии (1997-1999); куратор программ отдела стран Центральной Азии регионального бюро Европы и СНГ ПРООН (1999-2002); вице-министр индустрии и торговли РК (с 2003 года); специальный представитель РК на переговорах по вступлению Республики Казахстан во Всемирную торговую организацию (2005-2010); министр экономического развития и торговли РК (2010-2011); министр по делам экономической интеграции РК (2011-2016); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Швейцарской Конфедерации (2016-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству (2017-2019); постоянный представитель Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в г. Женеве (2019-2022).

На занимаемой должности - с октября 2022 года.

Награждена орденами «Құрмет», «Парасат», медалью «За вклад в создание Евразийского экономического союза» I ст. (2015).

назад (1978) родился- заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан.

Родился в г. Шымкенте. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая.

Трудовая деятельность: работа на различных руководящих должностях органов прокуратуры Актюбинской области (2000-2010); старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям - секретаря Координационного совета правоохранительных органов РК (2010-2011); заместитель прокурора г. Алматы (2011-2017); руководитель департамента кадрового развития Генеральной прокуратуры (2017-2018); исполняющий обязанности прокурора Западно-Казахстанской области (08.2018-12.2018); прокурор Западно-Казахстанской области (2018-2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

назад (1978) родился- заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2000); Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, экономист (2002); Московскую международную высшую школу бизнеса «МИРБИС», мастер делового администрирования (MBA) (2013); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, государственное и муниципальное управление (2014).

Трудовая деятельность:сотрудник частной адвокатской конторы «АГТ-2» (1996-2000); инспектор 2-го отдела управления по выявлению экономических преступлений департамента финансовой полиции по Алматинской области (2000-2003); инспектор 2-го отдела управления по выявлению экономических преступлений департамента финансовой полиции по Алматинской области (04.2003-08.2003); инспектор отдела по пресечению налоговых преступлений управления по расследованию экономических и налоговых преступлений департамента финансовой полиции по Алматинской области (2003-2004); старший инспектор отдела по раскрытию финансовых преступлений управления по раскрытию экономических и финансовых преступлений департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Алматинской области (2004-2005); старший инспектор отдела по раскрытию финансовых преступлений управления по раскрытию экономических и финансовых преступлений департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Алматинской области (09.2005-11.2005); начальник отдела по раскрытию финансовых преступлений управления по раскрытию экономических и финансовых преступлений департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Алматинской области (2005-2007); заместитель начальника управления - начальник отдела по раскрытию экономических преступлений управления по раскрытию экономических и финансовых преступлений департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Алматинской области (2007-2008); заместитель начальника управления - начальник отдела по раскрытию экономических преступлений 1-го управления по раскрытию экономических и финансовых преступлений департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г. Астана (2008-2009); заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по г. Астана (04.2009-09.2009); заместитель начальника управления - начальник отдела оперативной службы специального управления департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по г. Астана (2009-2010); работа в негосударственных коммерческих и финансовых структурах (2010-2012); начальник 3-го управления ДРПДК АБЭКП РК (06.2012-09.2012); заместитель начальника департамента по Актюбинской области (2012-2014); работа в негосударственных коммерческих и финансовых структурах(2014-2019); главный эксперт - старший следователь по особо важным делам 3 Следственного управления департамента досудебного расследования КГД МФ РК (01.2019-03.2019); руководитель департамента досудебного расследования Комитета по финансовому мониторингу МФ РК (03.2019-06.2019); руководитель Следственного департамента Комитета по финансовому мониторингу МФ РК (06.2019-11.2019).

На занимаемой должности - с февраля 2021 года.