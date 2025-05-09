9 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

62 года назад (1963) родился БОКЕБАЕВ Нурбакыт Абдигалиевич – заслуженный деятель Республики Казахстан.

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Родился в Алматинской области. Окончил Республиканский эстрадно-цирковой колледж им. Ж. Елебекова; Казахскую Национальную академию искусств им. Т. Жургенова; Университет им. Д.А. Кунаева; Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовая деятельность: администратор, руководитель концертных коллективов «Казахконцерт» (1991-1993); главный специалист Министерства культуры РК (1993-1996); преподаватель Республиканского эстрадно-циркового колледжа им. Ж. Елебекова и Казахского государственного института театра и кино им. Т. Жургенова (1996-1998); проректор Казахского государственного института театра и кино им. Т. Жургенова (1998-2000); начальник отдела внутренней политики Бостандыкского района г. Алматы (2000-2004); заведующий секретариатом малой Ассамблеи народа Казахстана (2004-2005); начальник отдела департамента внутренней политики г. Алматы (2005-2008); заведующий организационно-партийной работой Алматинского городского филиала НДП «Нур Отан» (02.2008-08.2008); начальник управления искусств Министерства культуры и информации РК (2008-2010); заместитель директора Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова (2010-2012); первый заместитель директора Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая (2012-2016); директор КГКП «Казахский государственный цирк» (2016-2022); директор Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая (2022-2024).

60 лет назад (1965) родилась АЙТЖАНОВА Жанар Сейдахметовна – казахстанский дипломат и государственный деятель.

Фото: time.kz

Родилась в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, историк (1988); Объединенный Венский институт, экономист-финансист (1997); Школу государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета, магистр государственного управления (2003); МГУ, Центрально-Европейский университет, г. Прага, стажировка.

Трудовая деятельность: стажер-исследователь Казахского государственного университета и Московского государственного университета (1989-1990); стажер Карловского университета, Центрально-Европейского университета в Праге (1991-1992); координатор программ представительства Организации Объединенных Наций в РК (1993-1996); помощник координатора ООН и представителя ПРООН в Монголии (1997-1999); куратор программ отдела стран Центральной Азии регионального бюро Европы и СНГ ПРООН (1999-2002); вице-министр индустрии и торговли РК (с 2003 года); специальный представитель РК на переговорах по вступлению Республики Казахстан во Всемирную торговую организацию (2005-2010); министр экономического развития и торговли РК (2010-2011); министр по делам экономической интеграции РК (2011-2016); чрезвычайный и полномочный посол РК в Швейцарской Конфедерации (2016-2019); чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству (2017-2019); постоянный представитель Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в г. Женеве (2019-2022); постоянный представитель Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях (2022-2024).

Награждена орденами «Құрмет», «Парасат», медалью «За вклад в создание Евразийского экономического союза» I ст. (2015).

47 лет назад (1978) родился УМИРАЛИЕВ Жандос Жанибекович – заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан.

Фото: gov.kz

Родился в Шымкенте. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая.

Трудовая деятельность: работа на различных руководящих должностях органов прокуратуры Актюбинской области (2000-2010); старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям - секретаря Координационного совета правоохранительных органов РК (2010-2011); заместитель прокурора г. Алматы (2011-2017); руководитель департамента кадрового развития Генеральной прокуратуры РК (2017-2018); исполняющий обязанности прокурора Западно-Казахстанской области (2018); прокурор Западно-Казахстанской области (2018-2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

41 год назад (1984) родился САРСЕКЕЕВ Фархат Кайнарович – председатель правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Фото: kapital.kz

Окончил Институт нефти и газа Казахского Технического Университета им. К.И. Сатпаева, специальность «Инженер-технолог» (2006); Казахскую академию труда и социальных отношений, специальность «Финансы» (2008).

Трудовая деятельность: кредитный менеджер управления кредитования малого и среднего бизнеса АО «Казкоммерцбанк» (2005-2006); кредитный менеджер Департамента корпоративного бизнеса АО «Демир Банк Казахстан» (2008-2009); главный специалист Restructuring and workout АО «АТФ Банк» (UniCredit Group) (2009-2010); главный фронт-менеджер департамент реструктуризации активов АО «Банк развития Казахстана» (2010-2012); заместитель директора департамента по работе с национальными компаниями и институтами развития ДБ АО «Сбербанк» (2012-2015); заместитель директора филиала по корпоративному бизнесу в г. Караганде ДБ АО «Сбербанк» (2015-2018); управляющий директор АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2018-2019); заместитель председателя правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2019-2023); управляющий директор по корпоративному бизнесу АО «Фридом Банк Казахстан» (2023-2025).

На занимаемой должности с февраля 2025 года.

Также в этот день родились:

92 года назад (1933-1994) родился БЕРДИКУЛОВ Сейдахмет – писатель-прозаик, журналист, внесший значительный вклад в развитие спортивной журналистики Казахстана, публицист.

Фото: gov.kz

Уроженец Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет (совр. Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: работал литературным сотрудником, ответственным секретарем, редактором газеты «Лениншіл жас», редактором газеты «Қазақстан пионері»; в 1986-1992 годы - директор издательства «Жалын»; в 1992-1994 годы - директор издательства «Балауса».

Автор книг «Платок долговечный», «Сердцу спать не дано», «Круглый мяч на покатой земле», «Острый клинок», «Рог изобилия» и др. Основные темы творчества - жизнь молодежи, чаяния наших современников, спорт. Перевел на казахский язык отдельные произведения Ч. Айтматова, Э. Хэмингуя, Д. Лондона, А. Хейли, Н. Мейлера. Награжден орденом «Знак Почета», медалями, Почетными грамотами Верховного Совета КазССР.