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9 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

Редактор:  
Артем Волков
9 Мая 2023, 07:00
9 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День Победы

Праздник, посвященный победе над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, является одним из главнейших в году праздников для миллионов граждан стран бывшего СССР. В этот день в 1.00 по московскому времени был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Примечательно, что в некоторых странах бывшего СССР День Победы приобрел собственные уникальные черты и новое название. В частности, с 1999 года в Республике Узбекистан День Победы празднуют как День памяти и почести. А в Республике Армения День Победы получил название День победы и мира. Праздник практически во всех отмечающих его странах является выходным днем.

День Европы

На официальном уровне отмечается в странах Европейского союза (ЕС). Этот день был учрежден с целью более тесного вовлечения граждан европейских стран в процесс интеграции, а также призван просвещать граждан государств-членов ЕС и людей в остальном мире о преимуществах такой организации, как Евросоюз.

Существуют два отдельных Дня Европы. Так, первый день отмечается 5 мая по решению Совета Европы, начиная с 1964 года, в честь его собственного создания в 1949 году. А второй День Европы, который отмечается 9 мая, был официально утвержден Европарламентом в 2008 году и известен также как «День Декларации Шумана».

СОБЫТИЯ

В 1840 году в казахской степи в местечке Аягоз упал метеорит «Каракол», остатки которого сначала были доставлены в Семипалатинск, а затем переправлены в Петербург.

В 1992 году в Петропавловске именем казахского поэта Магжана Жумабаева была названа улица Коммунистическая. Улица Магжана Жумабаева является одной из главных меридиональных магистралей автомобильного транспорта города Петропавловска с двусторонним движением. Улица примыкает к улице Интернациональной. На пересечении этих улиц расположена площадь, названная в честь поэта.

В 1999 году в Астане Президент Казахстана в торжественной обстановке открыл новый комплекс Министерства обороны Республики Казахстан.

В 2001 году в Астане состоялось открытие Монумента защитникам Отечества с прилегающим парком. Центральной фигурой монумента является улыбающаяся женщина - образ Родины - матери, - призывающая к единству и согласию. Она держит золотую чашу - символ мира и процветания. 37,5 - метровая стела, состоящая из 101 колоса, символизирует единство всех наций, проживающих в Казахстане. На барельефе справа изображены советские воины, на левой стороне - казахские батыры, разгромившие джунгар. У подножия горит Вечный огонь.

В 2010 году в Вене был установлен первый в Западной Европе мемориал в память о воинах-казахстанцах, сражавшихся и павших на австрийской территории в годы Второй мировой войны.

Церемония открытия национальной мемориальной доски на казахском и немецком языках состоялась на территории бывшего концентрационного лагеря «Маутхаузен», расположенного в долине Дуная в окрестностях верхнеавстрийского города Линц.

В 2012 году в Гонконге было подписано Соглашение между Республикой Казахстан и Специальным административным районом (САР) Гонконг Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований.

Подписание Соглашения является значительным шагом в расширении торговли, бизнеса и туризма между САР Гонконг и Республикой и позволит казахстанским гражданам пребывать без визы на территории Гонконга в течение 14 дней. В свою очередь граждане САР Гонконг получат возможность находиться без визы в нашей стране это же время.

В 2012 году казахстанские альпинисты взошли на пик Бiрлiк (Единство), что находится в горах Заилийского Алатау на высоте 3,6 тыс. метров над уровнем моря, и установили там мемориальную доску.

Памятная табличка, надпись на которой завершается словами «Никто не забыт, ничто не забыто», посвящена подвигу лейтенанта Рахимжана Кошкарбаева и рядового Григория Булатова.

В 2017 году в Варшаве почтили память уроженца Казахстана Нуркена Шалабаева, погибшего в боях за столицу Польши во время Второй мировой войны.

В День Победы к могиле простого казахского солдата Нуркена Шалабаева, отдавшего свою жизнь за освобождение Варшавы и упокоившегося на воинском кладбище недалеко от Варшавского аэропорта, возложен венок от Польско-казахстанской торгово-промышленной палаты, Союза поляков Казахстана и Общества дружбы «Польша-Восток».

В 2017 году в Алматы была издана документальная повесть о подвиге писателя и воина «Бауыржан Момышулы. История одной книги». Труд является авторизованным переводом на русский язык вышедшей малым тиражом в 1993 году книги Жунуса Ибраева «Майдан жыры мен сыры». В повести впервые систематизированы хранящиеся в Центральном государственном архиве республики фронтовые дневники, письма и выступления Момышулы, которые отражают его непосредственное участие в создании известной теперь во всем мире книги о боях за Москву - повести Александра Бека «Волоколамское шоссе».

В 2018 году в Казахстане стартовала акция «Незабытые герои», в рамках которой планировалось разыскать родственников казахстанских солдат-героев, по разным причинам не получивших заслуженных наград.

Идея чествования казахстанских героев, кто совершил подвиги в годы войны, но в силу разных причин не получил заслуженной награды, принадлежит известному общественному деятелю Берику Абдыгалиулы.

В 2020 году в городе Атырау в Парке Победы были установлены 14 бюстов жителей города - героев Великой Отечественной войны. Среди них - Герои Советского Союза, Халық қаһарманы и полные кавалеры ордена Славы. Специально изготовленные бюсты героев установлены на гранитных постаментах.

В 2021 году на фасаде гостиницы Almaty была открыта мемориальная доска, посвященная памяти Рахимжана Кошкарбаева, бывшего первым директором гостиницы «Алма-Ата». Он занимал эту должность на протяжении 20 лет, до самой смерти в 1988 году.

Рахимжан Кошкарбаев - офицер, участник Великой Отечественной войны, который 30 апреля 1945 года вместе со своим однополчанином Григорием Булатовым первым водрузил Знамя Победы над Рейхстагом.


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