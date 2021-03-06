9 марта вступает в силу новое постановление главного госсанврача РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Постановлением ограничиваются все мероприятия, проводимые с участием осужденных, подозреваемых и обвиняемых за исключением вывода к следователю, адвокату и защитнику для проведения неотложных следственных действий с обязательным использованием ими масок или респираторов, резиновых перчаток и соблюдением дистанции не менее 2 метров между участниками следственных действий.

В третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешается:

– обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек;

– с 1 марта 2021 года обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек;

– обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов);

– индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования.

Также ограничивается деятельность социально-экономических объектов на основании критериев, согласно приложению 4 к настоящему постановлению. При этом ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из «зелёной» зоны в «жёлтую» или из «красной» зоны в «жёлтую»), смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в «желтую» зону из «красной» или в «зеленую» зону из «жёлтой».

Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 9 марта 2021 года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.