9 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день диджея

Отмечается с 2002 года. Это масштабная благотворительная акция, инициированная фондом World DJ Fund и благотворительной организацией Nordoff Robbins Music Therapy. Традиционно вся прибыль, которая получена в этот день радиостанциями, клубами и диджеями, направляется в различные детские учреждения и фонды в разных странах мира.

Всемирный день почки

Отмечается ежегодно во второй четверг марта. Учреждение, организация и ежегодное проведение этого дня стали результатом совместных усилий Международного общества нефрологов и Международной федерации почечных фондов.

Основная цель дня - повышение осведомленности о здоровье, в которой основное внимание уделяется важности почек и сокращению частоты и последствий заболеваний почек и связанных с ними проблем со здоровьем во всем мире.

Международный день школьного питания

Отмечается ежегодно во второй четверг марта. Основные цели - подчеркнуть связь между здоровым питанием и более качественным обучением, повысить осведомленность о важности питательной школьной еды, пропагандировать привычки здорового питания среди детей во всем мире и подчеркнуть важность программ школьного питания в борьбе с нищетой и голодом в некоторых регионах мира.

СОБЫТИЯ

В 2001 году Республика Казахстан и Российская Федерация приступили к делимитации границы. В ходе встреч казахстанских и российских пограничников были согласованы и нанесены на топографические карты проекты прохождения линии государственной границы в пределах российских Астраханской, Волгоградской, Саратовской и Оренбургской областей на участке протяженностью 1896,5 километра.

В 2012 году в Стамбуле прошли Дни Всемирной ассоциации казахов (ВАК) в Турецкой Республике. Акция посвящена 20-летию создания ассоциации и 20-летию установления дипломатических отношений между странами.

Мероприятие не случайно проведено в Стамбуле. Именно во время первого официального визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Турцию и встречи с казахской диаспорой родилась идея о проведении Всемирного курултая казахов. По инициативе Главы государства в 1992 году создается Всемирная ассоциация казахов, ее председателем является Нурсултан Назарбаев.

В 2012 году в Берлине в большом банкетном зале известной гостиницы «Адлон» состоялся официальный прием по случаю 20-летнего юбилея со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия.

Участвовавшие в приеме отметили, что Казахстан после обретения независимости зарекомендовал себя как надежный партнер, который за столь короткий по историческим меркам период времени достиг уровня всемирно признанной и уважаемой региональной державы.

В 2015 году 10-летние алматинцы Абулхаир Самбусинов и Алуа Каргабаева заняли первое место среди детей на международном турнире по спортивно-бальным танцам «Grand Prix Dinamo» в Москве, в котором приняли участие 1800 пар из 124 городов и 19 стран мира.

В 2017 году в Берлине обнаружили записи казахской музыки 1905 года. Уникальная коллекция первых записей казахской музыки возвращена из Германии в Казахстан. До настоящего времени считалось, что впервые казахскую музыку записали во Франции в 1925 году. Однако в Берлинском архиве хранятся еще более ранние аудиотреки, 1905 года. Их создал немецкий ученый Рихард Карутц с помощью фонографа и восковых валиков.

В 2018 году на Олимпийском стадионе Пхенчхана в Южной Корее состоялась церемония открытия зимних Паралимпийских игр. Казахстан был представлен на Играх рекордным числом спортсменов - 6 человек в двух видах спорта - лыжных гонках и биатлоне.

В 2020 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил концепцию внешней политики Казахстана до 2030 года, реализация которой будет способствовать упрочению государственной независимости Казахстана, ее международного авторитета, укреплению национальной, региональной и глобальной безопасности, укреплению взаимовыгодных политических и экономических отношений Казахстана со всеми заинтересованными в этом государствами и международными организациями, достижению более высокого уровня интеграции Казахстана в международное сообщество, усилению защиты личных и семейных интересов граждан, деловых интересов физических и юридических лиц Республики Казахстан за рубежом; получению государством, национальным бизнесом и народом Казахстана конкретных выгод от внешнеполитической деятельности.

В 2021 году в Алматы состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь государственного и общественного деятеля Болатхана Тайжана.

Заместитель акима Ержан Бабакумаров сказал о важной роли общественного деятеля Болатхана Кулжановича в формировании и решении политических вопросов нашего общества и о высокой оценке государством его заслуг. Также в Алматы есть улица имени Болатхана Тайжана.

В 2021 году в Казахстане был утвержден Национальный план развития страны до 2025 года, в котором были определены основные задачи и параметры нового экономического курса страны.

Национальный план развития до 2025 года «будет являться ключевым ориентиром на среднесрочную перспективу в работе Правительства для повышения социального благополучия населения через обеспечение устойчивого и качественного роста экономики. Определены семь основных направлений на 2021 год, предусматривающих повышение самодостаточности экономики, привлечение качественных инвестиций, развитие предпринимательства, инфраструктуры, качественную цифровизацию, повышение доходов населения и обеспечение занятости, а также развитие конкурентоспособного человеческого капитала.

В 2022 году казахстанские ученые представили уникальную технологию для решения «задачи тысячелетия». Презентация научной разработки состоялась на площадке Национального павильона РК в рамках выставки Expo 2020 Dubai. Создатели алгоритма проверили его эффективность на примере задачи по выявлению COVID-19.

Новая разработка может означать гигантский шаг вперед для всего мирового сообщества: исследователи незамедлительно предложили практическое применение результатов своей работы.