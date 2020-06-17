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9-летняя девочка утонула в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 9-летняя девочка утонула в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент по чрезвычайным ситуациям.
«16 июня в 17 часов 30 минут поступило сообщение о том, что в сельском округе Айша биби Жамбылского района утонула девочка 2011 года рождения. Девочка утонула в результате купания с братом в необорудованном для купания месте. На место происшествия выезжали 2 сотрудника и 1 единица техники ДЧС Жамбылской области», - сообщили в ДЧС.
Как отметили в ведомстве, несмотря на ежедневные рейдовые мероприятия проводимые департаментом, происходят трагические события, это уже четвертый случай в этом году. С начала летнего купального сезона утонули четыре человека, одного из них удалось спасти, а трое погибли, двое из них - дети.
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