9-летний мальчик из Японии побил рекорд, сдав сложный тест по математике для вузов

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - 9-летний мальчик из восточной Японии сдал тест, который сдают выпускники колледжей. Со слов организаторов теста, он стал самым юным участником тестирования, который выполнил все задания, передает МИА «Казинформ».

Ученик 4 класса начальной школы Шого Андо (Shogo Ando) из Нисиномии, префектура Хего сдал первый кю тест высокого уровня сложности теста Сугаку кэнтэй в октябре этого года, передает Kyodo News .

Андо побил прежний рекорд, установленный Хирото Такахаси (Hiroto Takahashi). Он сдал этот тест в возрасте 11 лет. Андо начал готовиться к тестированию с семи лет.

Как рассказал мальчик, он хочет использовать свои знания по математике и внести свой вклад в развитие общества, проводя исследования, такие как замедление глобального потепления.

Тест Сугаку кэнтэй состоит из 14 уровней, каждый из которых сложнее и требует более обширных знаний. Самый легкий, 14-й этап проходят дошкольники. Ежегодно более 350 000 людей сдают этот тест. Первый кю тест охватывает широкий спектр предметов, включая функции с несколькими переменными и метрические линейные пространства. Проходной балл последнего раунда 1-го кю теста составил 14,4 процента.