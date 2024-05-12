9-летний казахстанец стал бронзовым призером Чемпионата мира по шахматам

Иман Набиев принял участие в чемпионате мира по шахматам среди школьников, который проходил в Перу ( город Лима) с 30 апреля по 10 мая этого года. 9-летний уроженец Костаная стал третьим в общем зачете, передает корреспондент агентства Kazinform.

Иман Набиев завоевал бронзовую медаль по классическим шахматам и серебряную медаль по молниеносным шахматам( блиц).

В турнире приняли участие более 30 стран и 1400 участников.

Ранее Иману уже покорялись международные вершины шахматных турниров: в прошлом году он стал вице-чемпионом мира среди кадетов до 8 лет в Грузии и чемпионом Азии до 7 лет в 2022 году в Шри-ланке!