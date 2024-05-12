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    04:18, 12 Май 2024 | GMT +6

    9-летний казахстанец стал бронзовым призером Чемпионата мира по шахматам

    шахматист
    Фото: instagram/@chess_academy_kostanay

    Иман Набиев принял участие в чемпионате мира по шахматам среди школьников, который проходил в Перу ( город Лима) с 30 апреля по 10 мая этого года. 9-летний уроженец Костаная стал третьим в общем зачете, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Иман Набиев завоевал бронзовую медаль по классическим шахматам и серебряную медаль по молниеносным шахматам( блиц).

    В турнире приняли участие более 30 стран и 1400 участников.

    Ранее Иману уже покорялись международные вершины шахматных турниров: в прошлом году он стал вице-чемпионом мира среди кадетов до 8 лет в Грузии и чемпионом Азии до 7 лет в 2022 году в Шри-ланке!

    Теги:
    Спорт Чемпионат мира по шахматам Дети Шахматы Костанай
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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