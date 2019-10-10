9-летнего мальчика обвинили в массовом убийстве в США

ЧИКАГО. КАЗИНФОРМ - 9-летнему ребенку, подозреваемому в поджоге так называемого «дома на колесах», в результате которого погибли трое детей и двое взрослых, предъявлено обвинение в убийстве первой степени, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на АР News.

В результате поджога, который произошел 6 апреля, погиб годовалый ребенок, двое детей в возрасте 2 лет, а также 34-летний мужчина и 69-летняя женщина. Трагедия произошла в парке мобильных домов Timberline недалеко от деревни Гудфилд, в 240 километрах к юго-западу от Чикаго.

Полиция округа Вудфорд не раскрывает деталей о личности подозреваемого, в том числе о возможных отношениях с жертвами.

По сведениям базы данных массовых убийств AP / USATODAY / Северо-Восточного университета, ни один ребенок столь юного возраста не обвинялся в массовых убийствах с 2006 года.

Следователь округа Вудфорд Тим Рустман сообщил, что поджог был совершен умышленно.

«Это было непростое решение. Но, в конце концов, человеку юного возраста предъявили обвинения в совершении столь серьезного преступлении. Я считаю, что следствие должно довести дело до конца», - сказал государственный прокурор округа Грэг Мингер.

Главной проблемой для прокуроров будет попытка доказать, что ребенок сформировал намерение убить заранее, именно это необходимо доказать в делах об убийствах первой степени, пояснил Гас Костопулос, бывший прокурор, переквалифицировавшийся в адвоката по делам несовершеннолетних в городе Чикаго.

«Девятилетние дети даже не знают, что Санта Клауса не существует. Они не знают, что люди умирают и не возвращаются к жизни», - сказал он. - Я затрудняюсь ответить на вопрос, могут ли 9-летние дети сформировать намерение совершить убийство».

Ведущий иллинойский адвокат, оказывающий помощь детям в системе уголовного правосудия, подверг резкой критике решение обвинить ребенка в убийстве.

«Обвинения совершенно не соответствуют действительности, учитывая все, что мы узнали ... особенно о развитии мозга детей», - сказала Бетси Кларк, президент организации «Ювенальная юстиция», базирующейся в Эванстоне, штат Иллинойс.

Во вторник Кларк говорила с Associated Press по телефону из Нью-Йорка, где присутствовала при чтении официального доклада Организации Объединенных Наций о судебном преследовании детей. Согласно документу, дети, не достигшие 14 лет, не должны подвергаться судебному преследованию, независимо от преступления, в котором их обвиняют.

Кларк сказала, что 14 лет - это минимальный возраст уголовной ответственности во многих странах, включая Германию.

В случае признания виновным ребенок, скорее всего, получит условное освобождение под надзором полиции на срок не менее пяти лет, сказал Мингер. Вероятно, что ребенок также будет проходить сеансы терапии.

Предъявление в убийстве детям в возрасте до 10 лет является редкой, но не беспрецедентной.

В прошлом месяце судья штата Мичиган отклонил обвинение 9-летнего обвиняемого в расстреле его матери в их доме возле Стерджиса. Судья семейного отдела округа Сент-Джозеф Дэвид Томлинсон постановил, что по закону штата Мичиган мальчик считается некомпетентным для суда, поскольку ему еще нет 10 лет.