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    17:18, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    9 лет получил бывший сотрудник полиции за убийство супруги в Костанае

    9 лет получил бывший сотрудник полиции за убийство супруги в Костанае
    Фото: pixabay.com

    Дело было рассмотрено в Специализированном уголовном суде. На скамье подсудимых бывший инспектор батальона патрульной полиции Управления полиции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Трагедия произошла в ноябре прошлого года: тело женщины было обнаружено во дворе собственного дома в Костанайском районе. По материалам дела стало известно, что между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил жену электрическим удлинителем. Чтобы скрыть преступление он перенес труп в гараж, где инсценировал самоубийство путём повешения.

    Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии вследствие сдавливания шеи. Подсудимый признал свою вину в содеянном и раскаялся.

    Суд признал подсудимого виновным в убийстве супруги и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы. Осужденный лишен специального звания «старший лейтенант полиции».

    Приговор не вступил в законную силу.

    Теги:
    Полицейские Полиция Костанайская область Убийство Суды
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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