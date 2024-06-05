9 лет получил бывший сотрудник полиции за убийство супруги в Костанае

Дело было рассмотрено в Специализированном уголовном суде. На скамье подсудимых бывший инспектор батальона патрульной полиции Управления полиции, передает корреспондент агентства Kazinform.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года: тело женщины было обнаружено во дворе собственного дома в Костанайском районе. По материалам дела стало известно, что между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил жену электрическим удлинителем. Чтобы скрыть преступление он перенес труп в гараж, где инсценировал самоубийство путём повешения.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии вследствие сдавливания шеи. Подсудимый признал свою вину в содеянном и раскаялся.

Суд признал подсудимого виновным в убийстве супруги и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы. Осужденный лишен специального звания «старший лейтенант полиции».

Приговор не вступил в законную силу.