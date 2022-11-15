9 кг марихуаны и гашиша изъяли у двух кызылординцев

15 Ноября 2022, 14:27

15 Ноября 2022, 14:27

9 кг марихуаны и гашиша изъяли у двух кызылординцев

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 9 кг марихуаны и гашиша изъяли полицейские у двух кызылординцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

11 ноября в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Рефлекс» сотрудниками управления по борьбе с наркопреступностью департамента полиции Кызылординской области за хранение и распространение наркотиков задержаны 65- и 40-летний жители города.

Во время проверки по месту жительства подозреваемых полицейские обнаружили 9,1 кг наркотиков: 4,3 кг гашиша и 4,8 кг высушенной марихуаны.

Кроме того, изъяты в качестве вещественных доказательств электронные весы для взвешивания наркотиков и денежные средства. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

По факту ведется досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Фото: polisia.kz