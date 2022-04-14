9 казахстанцев заболели пневмонией за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram – канал МВК по нераспространению COVID-19.

За сутки, 14 апреля, зафиксировано 9 случаев пневмонии с выявлением коронавирусной инфекции и 13 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88800 , летальных случаев - 5353 , выздоровевших - 82452 .

Как сообщалось ранее, 16 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки, 38 человек выздоровели.