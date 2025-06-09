9 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

86 лет назад (1939) родился ДЖОШЫБАЕВ Сейтхан Джошыбаевич – доктор медицинских наук, профессор, директор Научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии, председатель Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Казахстана, академик Академии профилактической медицины Казахстана.

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Родился в Жамбылской области. Окончил Кыргызский государственный медицинский институт (1962).

Трудовая деятельность: хирург Нарынской областной больницы, отделения госпитальной хирургии Республиканской клинической больницы (Фрунзе), затем Таласской горбольницы Кыргызстана (1962-1967); обучался в целевой аспирантуре в Институте сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева АМН СССР (г. Москва); ассистент кафедры общей хирургии, заведующий отделении торакальной хирургии Республиканской клинической больницы в городе Бишкеке (Кыргызстан) (1967-1970); хирург, ассистент кафедры общей хирургии Медицинского института, заведующий отделением торакальной, затем кардиохирургии Республиканской клинической больницы города Бишкека (1970-1984); руководитель Республиканского кардиохирургического центра (г. Бишкек, Кыргызстан) (1976-1984); руководитель кардиохирургического отдела Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной хирургии им. А.Н. Сызганова (Алматы) (1984-1992); руководитель отдела кардиохирургии Национального центра кардиологии (г. Бишкек, Кыргызстан) (1992-2004); руководитель НИИ хирургии сердца и трансплантации органов города Бишкека (Кыргызстан) (2004-2006); директор ТОО «Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии» в городе Таразе (с 2007 года).

Имеет девять патентов на изобретение и 17 рационализаторских предложений. Опубликованы более 210 научных работ, две монографии. С научными докладами и по обмену опытом посетил кардиохирургические центры Англии, США, Польши, Чехии, Венгрии, Германии, Индии, Монголии, Турции, Сирии, Малайзии, Пакистан, Китая, Сингапура и стран СНГ (Казахстана, Узбекистана, Грузии, Армении, России, Украины, Белоруссии), Литвы, Латвии и Эстонии, Нью-Йорка, Вашингтона, Таиланда.

49 лет назад (1976) родился КАБДУЛОВ Сардар Серикулы – заместитель заведующего Отдела социально-экономического планирования Администрации Президента РК.

Фото: instagram.com/prokadrykz

Родился в городе Алматы.

Окончил Казахскую государственную академию управления.

Трудовая деятельность: работа на руководящих должностях в системе госслужбы; руководитель управления экономики и бюджетного планирования города Алматы; заместитель председателя Продкорпорации; государственный инспектор Администрации Президента РК.

На занимаемой должности с апреля 2025 года.

45 лет назад (1980) родился АБДРАХИМ Нурлан Ергалиулы – первый заместитель акима Алматинской области.

Фото: Gov.kz

Родился в г. Джамбул. Окончил Университет «Кайнар», юрист (2001); Иельскую школу менеджмента «Продвинутые курсы для руководителей в сфере управления» программу по управлению (Коннектикут, США, 2006), «Единый орган обслуживания в Голландии: взгляд изнутри» (Голландия, 2006), «Программу по административной реформе: децентрализация, фискальное планирование и менеджмент» (Университет Дюк, Северная Каролина, США, 2008).

Трудовая деятельность: контролер ОАО «Астанаэнергосервис» (2001-2002); стажер, ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника, начальник управления, заместитель директора департамента законодательства МЮ РК (2002-2007); директор департамента регистрации нормативных правовых актов МЮ РК (01.2007-09.2007); директор департамента подзаконных актов МЮ РК (2007-2009); председатель Комитета по правам интеллектуальной собственности МЮ РК (2009-2012); государственный инспектор Администрации Президента РК (2012-2021); заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2021-2023).

На занимаемой должности с апреля 2023 года.

38 лет назад (1987) родился ДУЙСЕКЕНОВ Сабит Кадрович – руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Фото: aqtobegazeti.kz

Родился в городе Уральске Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им.Жангир хана (2012); Западно-Казахстанский Государственный университет им.М.Утемисова (2014); Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова (2016).

Трудовая деятельность: начальник службы охраны «Кендрли-Каясанской» государственной Заповедной Зоны РГП «ПО Охотозоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (2012-2014); директор Западного регионального филиала РГП «ПО Охотозоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (2014-2017); руководитель службы охраны «Кендрли-Каясанской» государственной Заповедной Зоны РГП «ПО Охотозоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, руководитель Уральского регионального филиала РГП «ПО Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (2017); руководитель Актюбинского регионального филиала РГП «ПО Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (2017-2023); заместитель акима Кобдинского района Актюбинской области (2023); руководитель ГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования Актюбинской области» (2023-2024); заместитель акима Кобдинского района Актюбинской области (2024-2025).

На занимаемой должности с января 2025 года.

Также в этот день родились:

76 лет назад (1939-2024) родилась КАЛЕНБАЕВА Меруерт Кабекеновна – советская и казахская кобызистка, инструменталистка, музыкальный педагог, профессор.

Фото: facebook.com/qobyz.kz

Родилась в Урдинском районе Западно-Казахстанской области.

Окончила Республиканскую музыкальную школу для одаренных детей им. К. Байсеитовой (1956); факультет народных инструментов Казахской государственной консерватории им. Курмангазы по специальности артист оркестра, концертный исполнитель (1961).

Трудовая деятельность: артист Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы (1961); главная кобызистка, концертмейстер Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы (1961-1979); преподаватель Республиканской музыкальной средней школы имени Куляш Байсеитовой для одаренных детей (1989-2009); преподаватель, доцент, профессор кафедры «кобыз и баян» Казахской национальной консерватории им. Курмангазы (1979).

Заслуженная артистка Казахской ССР (1977). Лауреат Государственной стипендии Республики Казахстан в области культуры (2017).