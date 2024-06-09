9 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День работников легкой промышленности

Отмечается ежегодно каждое второе воскресенье июня в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 20 октября 2011 года.

Этот праздник ведет свою историю еще со времен существования СССР, когда он также праздновался во второе воскресенье июня. Учреждение Дня работников легкой промышленности в Казахстане имело целью подчеркнуть осознание важности государством роли легкой промышленности в развитии экономики страны.

День животноводов

30 июня 2021 года постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» было дополнено пунктом 14-1 следующего содержания: День животноводов - второе воскресенье июня. Целью является повышение престижа работников отрасли животноводства, поощрение их за достижение успехов в отрасли.

День военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов РК

Этот день не случайно празднуется в начале июня. Именно 9 июня 2016 года Президентом Республики Казахстан было принято решение об образовании Координационного совета подразделений специального назначения госорганов при Совете безопасности страны.

Праздник является данью уважения и памяти к погибшим сотрудникам и ко всем тем, кто своей службой охраняет конституционный строй и целостность страны.

Международный день архивов

Учрежден Международным советом архивов (ICA) в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке (Канада). Именно в этот день в 1948 году решением Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) и под ее эгидой основан МСА. Дата образования данной организации и была определена как Международный день архивов, а первый этот праздник, прошедший в 2008 году, стал одновременно и 60-й годовщиной МСА.

Международный день аккредитации

Учрежден 9 июня 2008 года Генеральной ассамблеей Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий (ILAC) и Международного форума по аккредитации (IAF). Основанием празднику послужила глобальная инициатива, поддержанная общим решением ILAC и IAF в целях привлечения внимания к работам, связанным с аккредитацией.

ILAC и IAF являются организациями, которые занимаются аккредитацией испытательных лабораторий и, соответственно, органов по сертификации. Поэтому этот праздник, прежде всего, следует рассматривать как интернациональный профессиональный праздник тех, кто проводит аккредитацию по признанию технической компетентности испытательных лабораторий (органов по сертификации) в соответствии с принятыми стандартами.

Международный день друзей

Этот праздник неформальный, но очень важный. Словарь О. Ожегова так объясняет понятие дружбы: это отношения между людьми, основанные на взаимной привязанности, духовной близости, общности интересов и так далее. В этот светлый и теплый день можно вспомнить своих лучших друзей и поблагодарить их за дружбу и поддержку.

СОБЫТИЯ

В 1993 году подписано соглашение о создании международного консорциума, цель которого – разработка шельфа Каспийского моря. В него вошли нефтяные компании Казахстана, Италии, Франции, США, Норвегии, Великобритании, Нидерландов.

В 2006 году в Алматы был открыт гольф-клуб «Жайлау», имеющий статус курорта. Общая площадь 18 полей гольф-курорта «Жайляу» – 82 гектара. На территории объекта находятся 38 вилл площадью в 700 кв. м каждая с прилегающими участками до 15 гектаров, пятиэтажный жилой комплекс с 64 квартирами и три теннисных корта. 18-луночное гольф-поле признано одним из лучших на территории СНГ, кроме того, гольф-курорт внесен в каталог самых лучших в мире.

В 2009 году в Ерементауском районе Акмолинской области, в 130 км от Астаны, вблизи реки Кумай были обнаружены два каменных изваяния VII-VIII веков. Каменные памятники носят название «Қос батыр» («Два богатыря»). Они имеют хорошо выраженные мужские черты лица, в одной руке у батыров – сабля, что символизирует воинственность, а в другой – сосуд с водой.

В 2010 году в Алматы прибыла известная британская съемочная группа во главе с художником и режиссером Рут Макленнан для съемок художественного фильма о казахстанских пустынях, степных ландшафтах и о забытых историях, связанных с этой местностью. Проект созревал несколько лет и нацелен на то, чтобы по-своему открыть Казахстан британской публике. Многожанровое кино снималось с помощью сверхсовременных технологий и новых художественных приемов с помощью одной камеры.

В 2017 году Президент Казахстана официально объявил Международную специализированную выставку «ЭКСПО-2017» открытой.

В 2017 году президенты стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите организации подписали Астанинскую декларацию глав государств. Также была подписана Конвенция ШОС по противодействию экстремизму, заявление глав государств-членов Организации о совместном противодействии международному терроризму, а также ряд внутренних документов ШОС.

В 2019 году в 20:00 по времени Астаны в Казахстане завершилось голосование на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан. Явка избирателей составила 77,5 %. За кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева проголосовали 70,96 % избирателей, пришедших в день выборов на избирательные участки страны.

В 2021 году в Арыси состоялось торжественное открытие мемориальной доски «Қазақ еліне алғыс». В знак благодарности всем гражданам и регионам, принявшим участие в ликвидации последствий взрыва, произошедшего 24 июня 2019 года. Автор мемориальной доски - местный скульптор Муталип Куздеубаев, а автором текста на доске является местный поэт Мынжасар Дарменов.

В 2021 году 14 казахстанских вузов вошли в международный академический рейтинг Quacquarelli Symonds World University Rankings, который является одним из самых авторитетных рейтингов университетов во всем мире.

За всю историю существования рейтинга в него вошло наибольшее количество казахстанских вузов – 14, что свидетельствует о росте международного признания казахстанского высшего образования.

В 2021 году на 73-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН Казахстан был избран в состав Экономического и социального совета ООН на 2022-2024 годы. Кандидатуру Казахстана поддержали 180 государств.

В составе Совета Казахстан намерен содействовать укреплению сотрудничества с международными финансовыми и торговыми организациями для эффективной реализации глобальных Целей устойчивого развития и решения наиболее важных гуманитарных проблем в Центральной Азии. Членство в ЭКОСОС будет также способствовать привлечению в Казахстан успешного мирового опыта для осуществления реформ экономики, социальной сферы и государственного управления.