9 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1960) родилсяГенеральный секретарь - вице-президент Ассоциации национальных видов спорта Казахстана.

Родился в Западно-Казахстанской области.

Окончил Карагандинский педагогический институт по специальности «Начальное военное обучение и физическое воспитание»; Казахстанско-Российский университет, юриспруденция.

Трудовая деятельность: командир-воспитатель и преподаватель областной специализированной школы интерната с углубленным изучением русского языка и литературы и усиленной военно-физической подготовки (1985-1991); преподаватель допризывной военной подготовки и физической культуры средней школы (1991-1995); тренер по тайскому боксу и кикбоксингу в спортивно-профессиональном клубе «Астам» и в детско-юношеской школе единоборств Карагандинского областного комитета туризма и спорта (1995-2002); директор областной школы высшего спортивного мастерства областного комитета по делам молодежи, туризма и спорта (2002-2009); заместитель начальника, начальник государственного учреждения «Управление туризма, физической культуры и спорта Карагандинской области» (2009-2012); председатель Комитета по спорту Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (01.2012-04.2012); директор Департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры (04.2012-03.2013); заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры (03.2013-11.2013); председатель Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры (11.2013-08.2014);

заместитель Министра культуры и спорта (13.08.2014-2016); представитель Федерации қазақша күрес (2016-12.2017); председатель территориального объединения профсоюзов города Астаны (12.2017), Председатель профсоюзного центра города Астаны (01.2018-2020); руководитель национального научно-практического центра физкультуры Минобразования и науки РК (с 2021); генеральный директор ФК «Астана» (08.2021-04.2023);

На занимаемой должности с апреля 2023 года.

Государственные и международные награды, премии, почетные звания: Обладатель черного пояса Дан по кикбоксингу; мастер спорта по борьбе «самбо»;

почетный деятель спорта Республики Казахстан; заслуженный тренер Республики Казахстан.

назад (1964) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Эстонской Республике.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет (международные отношения); Дипломатическую академию МИД Российской Федерации (Москва), чрезвычайный и полномочный посланник II класса.

Трудовая деятельность: сотрудник системы МИД РК (1994-1996); специалист департамента по работе с дипломатическими представительствами МИД РК, г. Алматы (1994-1996); третий секретарь отделения посольства РК в ФРГ, г. Берлин (1996-1997); второй секретарь департамента консульской службы, начальник отдела стран Европы и Америки ДКС МИД РК, гг. Алматы, Астана (1997-2000); консул генерального консульства РК в г. Франкфурте-на-Майне, консул консульства РК в г. Ганновере (2000-2004); начальник отдела, управления, заместитель директора департамента СНГ МИД РК, г. Астана (2004-2007); главный инспектор, заместитель заведующего Центра внешней политики Администрации Президента РК (2007-2010); советник-посланник посольства РК в РФ (2010-2013); генеральный консул РК в г. Франкфурт-на-Майне (2013-2016); чрезвычайный и полномочный посол РК в Республике Таджикистан (2016-2019); ответственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстана (01.2019-12.2019).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «ҚР Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астанаға 10 жыл» (2008), «ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «ҚР Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).

назад (1976) родился- заведующий отделом стратегического планирования Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Усть-Каменогорске. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет инженер-экономист (1997); Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан, менеджер государственной службы (2004).

Трудовая деятельность: агент по рекламе, менеджер ТОО «Жанна» (1996-1997); главный менеджер, заместитель директора ТОО «Олжа» (1997-1999); генеральный директор ТОО «Латифа» (1999-2000); главный специалист, начальник отдела индустрии, экологии и связи г. Усть-Каменогорск (2000-2003); слушатель Академии государственной службы (2003-2004); начальник отдела, начальник управления, директор департамента индустриальной политики, директор департамента стратегического планирования и сводного анализа Министерства индустрии и торговли РК (2004-2008); директор департамента стратегического планирования и межотраслевой координации Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК (2008); заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (2008-2009); председатель правления АО «Национальный инновационный фонд» (2009-2012); председатель правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию (НАТР)» (2012-2014); председатель правления АО «Казахстанский институт развития индустрии» (2014-2017); заведующий Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

назад (1978) родился- руководитель центрального аппарата партии «AMANAT».

Родился в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, международное право (1999).

Трудовая деятельность: судебный пристав Сарыаркинского районного суда управления юстиции г. Астана (с 1999 года); ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела правовой экспертизы управления правовой экспертизы, систематизации законодательства и правового всеобуча департамента юридической службы Министерства финансов РК (2000-2001); начальник отдела правовой экспертизы Агентства финансовой полиции РК (2001-2002); консультант юридического отдела канцелярии Премьер-Министра РК (2002-2003); начальник юридического департамента АО «Семсер». (2003-2007); руководитель в коммерческих организациях (2008-2013); консультант юридической службы центрального аппарата НДП «Nur Otan» (08.2013-09.2013); заместитель руководителя центрального аппарата - руководитель юридической службы партии «Nur Otan» (2013-2018); заместитель руководителя центрального аппарата партии - начальник управления правового обеспечения и кадрового делопроизводства «Nur Otan» (05.2018-09.2018); руководитель центрального аппарата партии Nur Otan (2018-2019); руководитель центрального аппарата партии Nur Otan (2020-2022).

На занимаемой должности - с 2022 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».