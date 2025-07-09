9 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

61 год назад (1964) родился СЕЙТИМОВ Нурлан Мусатаевич — заместитель Генерального секретаря СНГ.

Фото: instagram.com/prokadrykz

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет (международные отношения); Дипломатическую академию МИД Российской Федерации (Москва), чрезвычайный и полномочный посланник II класса.

Трудовая деятельность: сотрудник системы МИД РК (1994-1996); специалист департамента по работе с дипломатическими представительствами МИД РК, г. Алматы (1994-1996); третий секретарь отделения посольства РК в ФРГ, г. Берлин (1996-1997); второй секретарь департамента консульской службы, начальник отдела стран Европы и Америки ДКС МИД РК, гг. Алматы, Астана (1997-2000); консул генерального консульства РК в г. Франкфурте-на-Майне, консул консульства РК в г. Ганновере (2000-2004); начальник отдела, управления, заместитель директора департамента СНГ МИД РК, г. Астана (2004-2007); главный инспектор, заместитель заведующего Центра внешней политики Администрации Президента РК (2007-2010); советник-посланник посольства РК в РФ (2010-2013); генеральный консул РК в г. Франкфурт-на-Майне (2013-2016); чрезвычайный и полномочный посол РК в Республике Таджикистан (2016-2019); ответственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстана (2019); срезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Эстонской Республике (2019-2024).

На занимаемой должности с марта 2024 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «ҚР Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астанаға 10 жыл» (2008), «ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «ҚР Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).

49 лет назад (1976) родился КУЛЬСЕИТОВ Айдын Женисович – председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Фото: Минздрав РК

Родился в Усть-Каменогорске. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет (1997); Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан (2004).

Трудовая деятельность: агент по рекламе, менеджер ТОО «Жанна» (1996-1997); главный менеджер, заместитель директора ТОО «Олжа» (1997-1999); Генеральный директор ТОО «Латифа» (1999-2000); главный специалист, начальник отдела индустрии, экологии и связи г. Усть-Каменогорска (2000-2003); начальник отдела, начальник управления, директор департамента индустриальной политики, директор департамента стратегического планирования и сводного анализа Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2004-2008); директор департамента стратегического планирования и межотраслевой координации Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2008); заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (2008-2009); председатель правления АО «Национальный инновационный фонд» (2009-2012); председатель правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию (НАТР)» (2012-2014); председатель правления АО «Казахстанский институт развития индустрии» (2014-2017); заведующий Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК (2017-2019); заведующий Отделом стратегического планирования Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2023); заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (2023); заведующий Отделом социально-экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан (2023-2025).

На занимаемой должности с апреля 2025 года.

44 года назад (1981) родился ШАРЛАПАЕВ Канат Бисимбаевич – помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Родился в Российской Федерации. Окончил Саратовский социально-экономический университет, Крэнфилдскую школу менеджмента (Великобритания) по специальности экономист, магистр финансов и управления.

Трудовая деятельность: менеджер управления по работе с клиентами Банка Петрокоммерц Российской Федерации (2003); специалист в Финансовом департаменте инвестиционного банка «Сити» в Лондоне (Великобритания), в Праге (Чехия) (2006-2008); старший аналитик, помощник вице-президента, вице-президент Регионального дивизиона по работе на рынке акций инвестиционного банка «Сити» (Великобритания) (2008-2014); вице-президент Региональной группы стратегического планирования и анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африке инвестиционного банка «Сити» Великобритании (2014-2015); главный финансовый директор, заместитель председателя правления, старший вице-президент Ситибанка Казахстана (2015-2017); главный финансовый директор по России, Украине и Казахстану, старший вице-президент Ситибанк Российской Федерации (2017-2020). региональный директор по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего востока и Восточной Европы инвестиционного банка «Сити» (ОАЭ) (2020); председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (2022); министр промышленности и строительства РК (2023-2025).

На занимаемой должности с февраля 2025 года.