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9 городов и 114 населённых пунктов газифицируют в Карагандинской области

12 Ноября 2020 13:40
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9 городов и 114 населённых пунктов газифицируют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области планируется газификация 9 городов и 114 населённых пунктов. В этом году завершается строительство первых пусковых комплексов в Караганде, Темиртау и Жезказгане. Подача газа начнётся после передачи сетей в АО «КазТрансГаз Аймак» и утверждения тарифа в 2021 году. Об этом сообщил аким Карагандинской области на брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В 2021 году должно начаться строительство вторых пусковых комплексов в Караганде, Темиртау и Жезказгане. Будут подключены 3 872 индивидуальных жилых дома. Кроме того, при поддержке финансирования начнут строить сети газоснабжения в Жанааркинском, Осакаровском районах, в Сарани и Шахтинске.

Газификация поможет улучшить экологию. Планируется перевести на газ некоторые предприятия «АрселорМиттал Темиртау» и «Казахмыса». Также эффективным решением экологического вопроса является снижение уровня выбросов промышленными предприятиями и озеленение.

«Охрана окружающей среды и экологическое развитие для нашего региона - острая тема, особенно в Темиртау, Балхаше и Жезказгане. По поручению Елбасы совместно с Минэкологии был разработан комплексный план по улучшению экологической обстановки в регионе. Согласно плану, в ближайшие три года выбросы в атмосферу должны быть сокращены на 30%», - отметил глава Карагандинской области.

Активно в области развивается и «зелёная» энергетика. В прошлом году запущены четыре солнечных электростанции суммарной мощностью 200 МВт. Сейчас реализуется проект строительства солнечной электростанции в Балхаше.


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#Карагандинская область  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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