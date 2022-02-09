9 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1931-1976) родился- казахский поэт и писатель, переводчик.

Родился в ауле Карасаз Нарынкольского района (ныне - Райымбекский) Алматинской области. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького.

Трудовая деятельность: секретарь сельсовета в ауле Карасаз, литературный сотрудник районной газеты «Советтік шекара» (ныне - «Хан тәңірі») (1948); диктор Казахского радио (1954-1962); заведующий отделом газеты «Қазақ әдебиеті», литературный сотрудник газеты «Социалистік Қазақстан» (ныне - «Егемен Қазақстан») (1962-1963); литературный сотрудник журнала «Мәдениет және тұрмыс» (ныне - «Парасат») (1963-1965); заведующий отделом поэзии в журнале «Жұлдыз» (1965-1972); литературный консультант Союза писателей Казахстана (1972-1973).

Мукагали Макатаев - яркая страница казахской поэзии 60-70 годов ХХ века. Первые стихи поэта «Қырман басында», «Қойшы бала - Әкітай» были опубликованы в 1948 году в газете «Советтік шекара». Затем были изданы сборники стихотворений «Армысыңдар, достар» (1966), «Қарлығашым, келдің бе?», «Аққулар ұйықтағанда» (1973), «Шуағым менің» (1975) и другие, которые вошли в золотой фонд казахской национальной поэзии. Известность ему принесла поэма «Аппассионата» (1962).

Многие стихи поэта были положены на музыку композиторов Нургисы Тлендиева, Шамши Калдаякова, Данеша Ракишева, Ильяса Жаханова и других. Литературные способности Мукагали Макатаев проявил и в сфере художественного перевода. Им переведены на казахский язык ряд произведений русской и зарубежной литературы: Николая Тихонова, Евгения Евтушенко, Данте Алигьери, Уолта Уитмена и Уильяма Шекспира.

назад (1953) родился- аким Жамбылской области.

Родился в Кызылординской области. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономики и планирование материально-технического снабжения (1977).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза «Задаринский» Яныкурганского района Кызыл-Ординской области (1969-1971); ревизор Казахского республиканского управления гострудсберкасс (08.1977-09.1977); экономист, старший, ведущий, главный экономист, заместитель начальника отдела Министерства финансов Казахской ССР (1977-1988); заместитель министра народного образования Казахской ССР (1988-1993); заместитель заведующего, заведующий отделом финансов, труда и социальной защиты Аппарата Президента и Кабинета Министров РК (1993-1994); руководитель аппарата Кабинета Министров РК (03.1995-09.1995); аким Кызылординской области (1995-1999); аким Южно-Казахстанской области (1999-2002); председатель Агентства таможенного контроля РК, вице-министр финансов - председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК (2002-2006); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра РК - представитель Правительства в Мажилисе (2006-2007); вице-министр экономики и бюджетного планирования (02.2007-08.2007); министр труда и социальной защиты населения РК (2007-2009); аким Восточно-Казахстанской области (2009-2014); заместитель Премьер-Министра РК (2014-2015); аким Актюбинской области (2015-2019); министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (02.2019-08.2019). заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.

Награжден орденами «Құрмет» (1999), «Парасат» (2007); медалями «Астана» (1998), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005).

назад (1955) родился- директор Института языкознания им. А. Байтурсынова Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Родился в г. Джезказган. Окончил Карагандинский государственный университет им. академика Е. Букетова (1977); аспирантуру Академии наук Казахской ССР, Институт языкознания, тюркология (1980).

Трудовая деятельность: дипломант (экв. магистр) КарГУ (1975-1977); младший научный сотрудник Института языкознания Академии наук Казахской ССР (1981-1982); ученый секретарь Института языкознания Академии наук Казахской ССР (1982-1989); заведующий отделом «Тюркологии и истории казахского языка» Института языкознания АН КазССР (1989-1992); президент Международного неправительственного, некоммерческого, научно-культурного учреждения «Международный тюркологический центр» (с 1989 года); председатель общества «Қазақ тілі» Национальной академии наук Республики Казахстан (1990-2000); директор Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова Национальной академии наук Республики Казахстан (1992-2000); научный эксперт администрации Президента Республики Казахстан (с 1995 года); президент Международного фонда «Евразия» (2000-2003); директор информационно-аналитического центра «Казахстан» (2000-2006); руководитель Международной образовательной программы Американского образовательного консорциума и Казахского национального технического университета имени К.И. Сатпаева «Американский университет в Казахстане» (с 2003 года); руководитель представительства Американского образовательного консорциума в Центральной Азии (с 2003 года); главный научный сотрудник Института языкознания им. А. Байтурсынова Национальной академии наук Республики Казахстан (2005-2009); председатель Комитета по языкам Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2006-2009); вице-президент международного общества «Қазақ тілі» (с 2012 года); руководитель центра «ТЮРКСОЙ» Казахского национального университета им. аль-Фараби (с 2016 года); заведующий кафедрой тюркологии Казахского национального университета им. аль-Фараби (2016-2017); заведующий отделом тюркологии и истории казахского языка Института языкознания им. А. Байтурсынова МОН РК, уполномоченный представитель и член международного президиума Казахско-турецкого центра аль-Фараби Стамбульского университета (с 2016 года).

назад (1961) родился- видный государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в Тургайской области. Окончил Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина, учитель физики (1982); Высшую школу Комитета государственной безопасности СССР имени Ф.Э. Дзержинского (1987).

Трудовая деятельность: инспектор по НВП Тургайского облоно (1982); заведующий кабинетом Тургайского областного института усовершенствования учителей (1984-1985); слушатель Высшей школы Комитета государственной безопасности (1985-1987); служил в органах Комитета государственной безопасности - Комитета национальной безопасности (1987-1993); заместитель директора, директор представительства фирм «Renault» и «Sodechanges» в Казахстане (1993-1995); исполнительный директор ТОО «Компания «Альдос» (1995-1996); заведующий сектором секретариата Высшего экономического совета при Президенте РК (1996-1997); директор департамента стратегического планирования Агентства по стратегическому планированию РК (1997); директор департамента стратегического анализа, департамента бюджетных программ Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (1997-1999); заместитель министра обороны РК по экономике и финансам (1999-2001); заместитель секретаря Совета Безопасности РК (06.2001-12.2001); заместитель министра обороны РК по экономике и финансам (2001-2003); президент АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» (2003-2004); первый вице-министр индустрии и торговли РК (05.2004-12.2004); председатель правления АО «Национальный инновационный фонд» (2004-2006); советник председателя правления АО «ФУР «Казына» (2006-2007); председатель правления АО «Фонд развития малого предпринимательства» («Фонд развития предпринимательства «Даму») (2007-2009); председатель правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» (2009-2010); заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (2010-2013); председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК (2013-2014); заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2014-2019).

назад (1969) родился- директор Фонда развития государственного языка.

Родился в Жамбылской области. Окончил филологический факультет Алматинского государственного университета имени Абая (1994).

Трудовая деятельность: ведущий специалист Центра народного творчества управления культуры Алматинской областной администрации (1994-1995); главный специалист отдела ономастики, терминологии и языковой культуры управления по языкам Алматинской городской администрации (1995-1996); помощник заместителя акима г. Алматы (1996-1997); главный специалист отдела внутренней политики аппарата акима г. Алматы (1997-2001); заведующий общественно-политическим отделом департамента внутренней политики г. Алматы (2001-2002); заведующий отделом по работе с Малой Ассамблеей народа Казахстана акимата г. Алматы (2002-2003); главный эксперт отдела социально-культурного развития канцелярии Премьер-Министра РК (2003-2005); заведующий информационно-аналитическим отделом Центрального аппарата НДП «Нұр Отан» (2005-2008); советник вице-министра культуры и информации РК (2008); первый заместитель директора Фонда развития государственного языка (2008-2010); и.о. директора Фонда развития государственного языка (01.2010-04.2010).

На занимаемой должности - с апреля 2010 года.

42 года назад (1980) родилась САРЖАНОВА Индира Валерьевна - заместитель председателя правления АО «КазАгроГарант».

Родилась в Алматинской области. Окончила Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, г. Талдыкорган, экономист-менеджер; Академию финансовой полиции, г. Астана, юрист; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Трудовая деятельность: работала на различных должностях в таможенных органах Республики Казахстан (2001-2012); начальник отдела закупа оборудования департамента технического обеспечения АО «КазАгроФинанс», начальник отдела технического сопровождения проектов АО «КазАгроФинанс» (2012-2013).

На занимаемой должности - с 2013 года.

назад (1981) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации (с 2019 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству (с 2020 года).

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков, переводчик-синхронист (2002); Академию государственного управления при Президенте РК, политолог (2011); Гейдельбергский университет им. Рупрехта и Карла, ФРГ (2001); Дюкский университет Стэнфордской школы государственной политики (программа для руководящих работников по государственной политике и менеджменту) (2011).

Трудовая деятельность: референт департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (2004); атташе посольства Казахстана в Германии (2004-2008); советник по международным вопросам, шеф протокола Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2008-2009); директор департамента международных отношений, департамента стратегического планирования и анализа Министерства экономического развития и торговли РК (2009-2012); начальник управления азиатских диалоговых форумов департамента общеазиатского сотрудничества МИД РК (2012-2013); заместитель, исполняющий обязанности директора департамента общеазиатского сотрудничества МИД (2013-2015); директор департамента общеазиатского сотрудничества МИД РК (2015-2019).

назад (1982) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Родился в г. Кокшетау. Окончил Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова, экономика и менеджмент на предприятиях агропромышленного комплекса (2003); Университет им. А. Мырзахметова, юрист (2005); Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова, бакалавр строительства (2010).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры финансов Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова (2003-2005); преподаватель кафедры юриспруденции и таможенного дела Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова (2005-2006); старший преподаватель кафедры юриспруденции и таможенного дела Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова (2006-2007); исполняющий обязанности доцента кафедры юриспруденции и таможенного дела Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова (2007-2008); доцент кафедры юриспруденции и таможенного дела Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова (2008-2009); профессор кафедры юриспруденции Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова (2009); заведующий кафедрой юриспруденции Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова (2009-2011); декан юридического факультета Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова (2011-2013); проректор по научной работе Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова (2013-2014); ректор Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова (2014-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.