Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Календарь Казинформа

9 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

9 Февраля 2023, 07:00
9 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день стоматолога

Установлен в память о святой Аполлонии, жившей в III веке в Александрии.

Аполлония - дочь видного александрийского чиновника, уверовавшая в Христа. Аполлонию подвергли жестоким пыткам, требуя отречения от христианства, но она не дрогнула перед лицом смерти. Ее страдания и христианский подвиг так поразили современников и потомков, что родилась легенда о том, что стоит только произнести имя Аполлонии, помолиться ей - и зубная боль утихнет. В 300 году Аполлония была канонизирована как святая мученица. Ее день - 9 февраля.

СОБЫТИЯ

В 1925 году столица Казахской автономной республики в составе РСФСР из Оренбурга была перенесена в Кызыл-Орду (Кызылорда). Позже в 1927 году столицей стал г. Алматы.

В 1935 году постановлением президиума ЦИК КазАСР на русском языке было утверждено наименование «казахи» в отношении местного коренного населения вместо практиковавшего до этого дня наименования «казаки», а также название «Казахстан» в отношении республики, которую до этого дня называли не иначе как «Казакстан».

В 1985 году Союзом писателей Казахстана была учреждена премия имени Мукагали Макатаева.

Мукагали Макатаев (1931, Алма-Атинская область - 1976, Алма-Ата) - казахский советский поэт и писатель, переводчик. Первый сборник стихов вышел только через 13 лет после поэтического дебюта, а переводов своих произведений на русский язык он так и не увидел. Слава к Мукагали Макатаеву пришла после смерти. Уникальным стало иллюстрированное издание «Божественной комедии» Данте в его переводе. Поэтические сборники вошли в золотой фонд казахской поэзии.

В 1993 годубыли установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством. Протокол об установлении дипломатических отношений между двумя странами был подписан в Алматы в ходе визита первой официальной иорданской делегации, которую возглавлял принц Раад бен Зейд.

Иорданское Хашимитское Королевство - арабское государство на Ближнем Востоке, расположенное в западной части Азии. Территория - 89 492 кв. км. Столица - г. Амман. Официальный язык - арабский. Денежная единица - иорданский динар. Главой государства и верховным главнокомандующим вооруженными силами страны является король, обладающий широкими полномочиями законодательной и исполнительной власти.

В 1994 году в целях повышения роли академической науки в развитии научно-технического прогресса и усиления государственной поддержки научных работников Национальной академии наук Республики Казахстан придан статус высшего государственного научного учреждения, осуществляющего свою деятельность на принципах самоуправления.

Национальная академия наук Республики Казахстан объединяет в своих рядах ученых высшей квалификации всех научных направлений и является единственным в стране учреждением, имеющим право присвоения званий от имени государства.

В 2000 году Мукагали Макатаеву за сборник стихов «Аманат» была посмертно присуждена Государственная премия Республики Казахстан в области литературы, искусства и архитектуры.

В 2010 году в каталог небесных тел была внесена запись о присвоении звезде из созвездия Водолея имени Михаила Панина, известного казахстанского ученого.

Михаил Панин - автор четырех крупных научных монографий, многих фундаментальных учебников по экологии и ряда учебно-методических пособий, имеющих широкое признание. В республиканских и зарубежных изданиях опубликовано свыше 1 200 его научных работ. Он удостоен государственной научной стипендии для ученых и специалистов, внесших выдающийся вклад в развитие науки и техники.

В 2011 году в Брюсселе в штаб-квартире Европейского парламента прошла конференция под названием «Казахстан: свобода средств массовой информации и гражданского общества», организованная польским фондом «Открытый диалог» при содействии подкомитета по правам человека Европарламента.

Для Евросоюза развитие отношений с Казахстаном играет большую роль, в связи с чем соблюдение прав человека и его основных свобод находится в центре внимания европейских парламентариев.

В 2016 году Единый контакт-центр Республики Казахстан 1414 успешно прошел сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта EN 15838 - наиболее престижной и профессиональной системы подтверждения качества оказываемых клиентам услуг в контакт-центрах любых организаций, вне зависимости от профиля деятельности организации и размера контакт-центра.

Данный сертификат - это признание высокого стандарта качества оказываемых консультационных услуг и соответствия выстроенных процессов по обслуживанию клиентов требованиям международного стандарта.

В 2017 году казахстанский певец Димаш Кудайбергенов, принимавший участие в конкурсе исполнителей «Singer» в Китае, возглавил рейтинг 10 самых популярных звезд шоу-бизнеса в Поднебесной. Рейтинг популярности звезд (не только певцы, но и актеры, ведущие и другие) в Китае составляется из расчета частоты упоминания имен в Интернете, запросов в поисковике, по количеству просмотров видео артиста, телевизионному рейтингу и тому подобное.

В 2019 году в Лингвистико-техническом университете польского города Свече открылся молодежный культурно-образовательный центр «Абай».

Цель нового центра - популяризация и расширение знаний у студенческой молодежи Польши о традициях и обычаях казахского народа, а также творчестве великого поэта-просветителя Абая, уроженца Восточного Казахстана.

В 2021 году Международная Тюркская академия провела мероприятие «Яркая звезда Востока», в рамках которого был объявлен Год Алишера Навои - великого мыслителя, поэта.

В прошлом году Тюркская академия перевела на казахский язык и выпустила уникальное издание нескольких известных стихов Алишера Навои, вошедших в сборник «Хамса». В 2021 году была продолжена работа по переводу произведений поэта на языки братских тюркских народов.

В 2022 году для того, чтобы поднять работу в нижней палате Парламента на новый уровень и следить за исполнением поручений Президента со стороны депутатов Мажилиса была создана депутатская группа «Жаңа Қазақстан».

В 2022 году Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о создании Совета межпарламентского сотрудничества.

Отметив исторический характер события, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подчеркнул, что создание Совета наполнит новым содержанием взаимодействие между парламентами двух стран, в том числе для законодательного обеспечения реализации всех договоренностей, достигнутых между главами двух государств.


Новости по теме
17 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
17 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»
Возможность восстановления городского музея рассмотрят в акимате Астаны
Теги:
Читайте также
Возможность восстановления городского музея рассмотрят в акимате Астаны
17 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»
17 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Отметить юбилей Каныша Сатпаева на высоком уровне предлагают депутаты
Казахстан высоко оценивает роль ООН в архитектуре международных отношений
Казахстанских воинов-интернационалистов поздравили ветераны Узбекистана
Цветы возложили к памятнику павшим воинам-афганцам в Астане
16 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Новости партнеров
Популярное
1 В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС
2 В ЗКО тренер спортшколы бил детей
3 Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания российских депутатов о биолабораториях США на территории Казахстана
4 Из-за непогоды ограничено движение от границы Атырауской области до Уральска
5 13 комфортных школ построят в Жамбылской области

Лента новостей