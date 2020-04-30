9 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Кошкарбаева и знамя над Рейхстагом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 30 апреля 1945 года, шел 1409-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Берлинская наступательная операция. 30 апреля 61-я армия 1-го Белорусского фронта форсировала реку Хафель и к исходу дня вышла на рубеж Линдов — Валь. 1-я польская армия вела бои на фронте Валь, Занцке. 3-я ударная армия в течение дня штурмовала Рейхстаг. 30 апреля на куполе Рейхстага было поднято Знамя Победы. 5-я ударная армия продвинулась за сутки на 850 метров. 2-я гвардейская танковая армия развивала наступление с северо-запада навстречу 8-й гвардейской армии. К исходу дня 30 апреля она подошла к парку Тиргартен. Полностью замкнуть кольцо окружения вокруг группировки противника в парке Тиргартен не удалось. Оставался узкий коридор шириной 400 метров. 8-я гвардейская армия вышла на расстояние в 800 метров от имперской канцелярии. В 23.30 30 апреля на передний край 8-й гвардейской армии прибыл парламентер подполковник Зейферд с пакетом на имя командующего советских войск. 33-я армия очищала район Вендиш-Бухгольц и Хальбе от остатков войск немецкой 9-й армии.

3-я гвардейская танковая армия 1-го Украинского фронта продолжала сжимать группировку противника в районе Шенеберга и Вильменсдорфа.

30 апреля Гитлер покончил с собой, оставив завещание о составе нового правительства, канцлером которого назначался гросс-адмирал Дёниц.

30 апреля немецкая группа армий «Юг» переименована в группу армий «Австрия».

Моравско-Остравская наступательная операция. 38-я армия 4-го Украинского фронта прорвала последнюю полосу обороны противника и во взаимодействии с 1-й гвардейской армией, форсировавшей реку Одра севернее города, овладела Моравской Остравой.

30 апреля 1945 года совершили свои подвиги казахстанцы Виталий Безголосов и Рахимжан Кошкарбаев.

Безголосов Виталий Мефодьевич родился 20 мая 1920 года в селе Каменка (ныне — Уланский район Восточно-Казахстанской области ). В 1931 году вместе со своей семьёй переехал в город Риддер. После окончания семилетней школы продолжил учёбу в вечерней школе, одновременно работая в столярной мастерской. Позднее окончил школу фабрично-заводского ученичества, работал металлургом на свинцовом заводе в Лениногорске (ныне — Риддер). В октябре 1941 года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию.

С 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях на Калининском, Степном, 1-м и 4-м Украинском фронтах. За время боёв четырежды был ранен. Летом 1943 года участвовал в Белгородско-Харьковской операции, освобождении Харькова. Тогда же стал снайпером. Впоследствии участвовал в освобождении Украины, Житомирско-Бердичевской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской операциях, освобождении Польши, Карпатско-Дуклинской, Ясло-Горлицкой операциях. Во время последней в составе своей дивизии форсировал Вислу. К 1945 году старшина Виталий Безголосов был снайпером роты автоматчиков 227-го стрелкового полка 183-й стрелковой дивизии 38-й армии 4-го Украинского фронта.

За январь — март 1945 года Безголосов лично уничтожил 69 вражеских солдат и офицеров. Отличился во время боёв за город Чеховице-Дзедзице, за захват плацдарма на западном берегу Вислы и у села Павловицы.

Участвовал в Моравско-Остравской операции. К тому времени с лета 1943 года Безголосовым лично было уничтожено 279 солдат и офицеров противника. Также за это время он обучил снайперскому делу 67 бойцов, на счету которых в общей сложности было 600 убитых солдат и офицеров.

В бою за город Моравска-Острава 30 апреля 1945 года Безголосов уничтожил 8 солдат и офицеров противника. Когда получил тяжёлое ранение его командир, он, несмотря на массированный огонь, оказал ему первую помощь и попытался унести его в укрытие, но погиб. Похоронен в городе Глучин Моравскосилезского края Чехии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за «мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками» старшина Виталий Безголосов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Был также награждён орденами Красной Звезды и Славы 3-й степени, а также двумя медалями «За отвагу».

Рахимжан Кошкарбаев родился в селе Тайтобе Акмолинской области (тогда Акмолинской губернии) в 1924 году. В 18 лет попал в армию. В 1943 году вместе с группой солдат его направили в Тамбовское общекомандное пехотное училище. А в октябре 1944 года младший лейтенант Кошкарбаев, с отличием окончив училище, отправился на передовую, ушел на войну и начал ее в Варшаве.

В битве за Берлин Рахимжан Кошкарбаев со своим взводом находился в первых рядах. Как известно, 30 апреля 1945 года в 14:25 бойцы во главе с Рахимжаном Кошкарбаевым ворвались в здание Рейхстага с северной части для установления флага над ним. Они донесли Знамя Победы и водрузили его над Рейхстагом - командир взвода разведки первого стрелкового батальона лейтенант Кошкарбаев и боец разведочного взвода полка Григорий Булатов. Рахимжану Кошкарбаеву тогда был всего 21 год.

Однако только после обретения независимости, 7 мая 1999 года по Указу Президента Н. Назарбаева Рахимжану Кошкарбаеву было присвоено звание Халық Қаһарманы. Институт военной истории России 7 мая 2007 года официально подтвердил, что лейтенант 150-ой стрелковой дивизии 3-ей ударной армии 1-го Белорусского фронта Рахимжан Кошкарбаев водрузил боевое знамя над Рейхстагом 30 апреля 1945 года.

Имя Кошкарбаева носит средняя школа в селе Кощи Акмолинской области, а также улица в городе Нур-Султане, столице Республики Казахстан. В Нур-Султане установлен памятник Кошкарбаеву.

30 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 9 дней…

10 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: в 1500 метров от Рейхстага

11 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя казахстанцев Вишневского и Жазыкова

12 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: 2250 метров по прямой до Рейхстага

13 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: в 8 км от Рейхстага

14 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Восточно-Прусской операции

15 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Засядко

16 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на Дрезденском направлении

17 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои близ Берлина и Вены

18 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на окраинах Берлина

19 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: обстрел Берлина и подвиг казахстанца Казаченко

20 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя шестерых казахстанцев

21 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: эвакуация немецкого гарнизона из Франкфурта-на-Одере

22 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Павла Кольцова

23 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Берлинской наступательной операции

24 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Венгрии и завершение Венской операции

25 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии, Чехословакии и на Земландском полуострове

26 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Земландской наступательной операции

27 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и Австрии

28 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии

29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам

30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова

31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга

32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова

33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова

34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань