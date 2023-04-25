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9 дачных участков сгорело за сутки в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
25 Апреля 2023, 17:00
9 дачных участков сгорело за сутки в Карагандинской области Фото: ДЧС Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За сутки с 23 по 24 апреля произошел пожар на 9 дачах, расположенных вблизи Караганды и Темиртау. Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

23 апреля в 15:52 поступило сообщение о пожаре в дачном доме «Наука» в Караганде. На общей площади 250 квадратных метров произошло возгорание дачного дома, деревянного забора, сена и мусора. Пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 8 специалистов отделения ДЧС и 2 единицы техники.

В тот же день в 17:23 поступило сообщение о возгорании на территории дачных массивов «Черемушки» и «Алма» в Темиртау.

«Сгорело 8 дачных участков, из них 4 действующих, 4 бесхозных. Пламя охватило деревянные заборы (700 линейных метров), сухую траву и мусор общей площадью 5 га. Пожар был локализован в 19:37 и ликвидирован в 20:21. Погибших и пострадавших нет. В тушении пожара было задействовано 26 человек и 6 подразделений пожарной службы ДЧС Карагандинской области», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

По предварительной версии, причиной возгорания стал открытый источник огня.

В дачных домах чаще всего причиной пожара являются брошенные непотушенные окурки, непогашенные костры и другие источники открытого огня (шашлык, барбекю), несоблюдение правил безопасности при обращении с горючими веществами, говорят пожарные.

ДЧС Карагандинской области напоминает, что в пожароопасный период необходимо соблюдать правила безопасности. Во избежание чрезвычайных ситуаций необходимо знать и соблюдать элементарные меры безопасности при очистке дачи и прилегающей территории от сухой травы и горючего мусора. Сжигание костров и сжигание отходов должно производиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений. А во время ветреной погоды рекомендуется не разводить костер.

В целях предупреждения пожаров сотрудниками ДЧС повсеместно проводятся агитационные и профилактические мероприятия. В жилом секторе и на дачах среди жителей проводятся разъяснительные беседы и раздаются листовки. В ДЧС начал работу оперативный штаб на пожароопасный период.


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