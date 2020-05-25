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9 человек выздоровели от КВИ
25 Мая 2020 22:20
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Алматинская область - 6,
Мангистауская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 4515:
г. Нур-Султан – 914
г. Алматы – 1276
г. Шымкент – 222
Акмолинская область – 104
Актюбинская область – 172
Алматинская область – 178
Атырауская область – 233
Восточно-Казахстанская область – 47
Жамбылская область – 173
Западно-Казахстанская область – 251
Карагандинская область – 191
Костанайская область – 60
Кызылординская область – 228
Мангистауская область – 103
Павлодарская область – 148
Северо-Казахстанская область – 33
Туркестанская область – 182
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