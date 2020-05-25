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9 человек выздоровели от КВИ

25 Мая 2020 22:20
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9 человек выздоровели от КВИ

Алматинская область - 6,

Мангистауская область - 3.

Итого выздоровевших в Казахстане - 4515:

г. Нур-Султан – 914

г. Алматы – 1276

г. Шымкент – 222

Акмолинская область – 104

Актюбинская область – 172

Алматинская область – 178

Атырауская область – 233

Восточно-Казахстанская область – 47

Жамбылская область – 173

Западно-Казахстанская область – 251

Карагандинская область – 191

Костанайская область – 60

Кызылординская область – 228

Мангистауская область – 103

Павлодарская область – 148

Северо-Казахстанская область – 33

Туркестанская область – 182

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