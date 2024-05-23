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    13:41, 23 Май 2024 | GMT +6

    9 человек погибли при обрушении сцены на предвыборном митинге в Мексике

    мексика
    Фото: стоп-кадр из видео

    По меньшей мере 9 человек погибли, в том числе один ребенок, и еще 50 получили ранения после того, как сцена обрушилась на предвыборном митинге в северном штате Мексики Нуэво-Леон, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Инцидент произошел, когда кандидат в президенты от партии Гражданское движение Хорхе Альварес Майнес выступал с речью в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия.

    Сам Майнес не пострадал при обрушении, но, по его словам, несколько членов его команды получили травмы.

    Причиной обрушения стал внезапный порыв ветра, написал Майнес в соцсетях.

    Появились кадры, на которых, как предполагается, запечатлен момент обрушения осветительной конструкции, когда на сцене находилось несколько человек.

    Губернатор штата Самуэль Гарсия призвал местных жителей оставаться дома из-за гроз и сильного ветра.

    Реагируя на новость об инциденте, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родственникам, друзьям погибших и политическим сторонникам.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Мексика Происшествия Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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