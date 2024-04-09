9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

66 лет назад (1958) родился МЕРЗАДИНОВ Ергали Серикбаевич — ректор АО «Академия финансового мониторинга AML ACADEMY».

Фото: finance.kz

Родился в Чимкентской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Карагандинский государственный университет; Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, юрист (1982).

Трудовая деятельность: рабочий винсовхоза им. Кирова Кировского района (1975-1977); стажер, помощник прокурора, старший следователь прокуратуры Калининского района г. Алма-Ата (1982-1986); прокурор следственного управления, заместитель начальника отдела по расследованию особо опасных преступлений прокуратуры Казахской ССР (1986-1991); заместитель начальника следственного управления Казахской транспортной прокуратуры (1991-1992); прокурор Советского района, заместитель прокурора г. Алматы (1992-1996); прокурор Северо-Казахстанской области (1996-1997); прокурор г. Алматы (1997-2001); прокурор Карагандинской области (2001-2002); вице-министр внутренних дел РК (2002-2003); прокурор г. Астаны (2004-2005); заместитель генерального прокурора РК (2005-2009); главный военный прокурор РК (2009-2018); ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (2018-2022).

На занимаемой должности — с мая 2023 года.

Награжден орденом «Даңқ» I, II степеней (2005); юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» «Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі үлесі үшін», «Астананың 10 жылдығы», «90 лет Вооруженных Сил СССР»; нагрудным знаком «Қайсар» II степени.

55 года назад (1969) родился УАКПАЕВ Марат Султанович — заместитель руководителя аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.

Фото: senate.parlam.kz

Родился в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, юрист (1993).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры гражданского права Карагандинского государственного университета (1993-1996); преподаватель Евразийского университета (1996-1998); старший преподаватель филиала Российско-Казахстанского гуманитарного университета в г. Астана (1998-1999); заведующий кафедрой гражданского и трудового права Евразийского университета (1999-2001); консультант отдела правовой экспертизы Комитета по законодательству и правовой реформе аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2001-2002); заведующий секретариатом комитета по законодательству и правовой реформе аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2002-2003); заведующий отделом правовой экспертизы аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2003-2004); заведующий отделом экспертизы аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2004-2011); заведующий информационно-аналитическим отделом Сената Парламента Республики Казахстан (2011-2013); заведующий отделом по взаимодействию с Комитетом по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству (2013).

Награжден орденом «Құрмет» (2020); шестью медалями, в том числе медалью «Ерен еңбегі үшін»; Почетной грамотой Совета МПА СНГ; нагрудным знаком «Үздік мемлекеттік қызметші».

53 года назад (1971) родился АКЧУЛАКОВ Болат Оралович — советник Президента Республики Казахстан.

Фото: akorda.kz

Родился в г. Атырау. Окончил Казахскую государственную академию управления, факультет по учету и экономической кибернетике, экономист (1993); образовательный центр нефтегазовой промышленности (Алматы), оценка контрактов на недропользование и экономика нефтедобычи (1998).

Трудовая деятельность: экономист, главный экономист Alem Bank Kazakhstan (1993-1995); начальник отдела, директор департамента Центрально-Азиатского банка сотрудничества и развития (1995-1997); старший эксперт, менеджер, главный менеджер, заместитель директора департамента ЗАО ННК «Казахойл» (1997-2001); бизнес-аналитик, менеджер, финансовый директор Commonwealth and British Services Ltd (2001-2003); исполнительный директор по управлению долями СП ЗАО ННК «Казмунайгаз» (2003-2006); вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК (2006-2008); управляющий директор по вопросам управления электроэнергетическими и нефтегазовыми активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (2009-2010); генеральный директор ТОО „PSA“ (2010-2011); президент АО „Национальная компания «КазМунайГаз» (10.2011-12.2011); вице-министр нефти и газа (2012-2014); генеральный директор ТОО Almex Petrochemical (2014-2016); генеральный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy» (2016-2017); вице-министр энергетики РК (2017-2019); генеральный директор ассоциации Kazenergy (2019-2021); управляющий директор по управлению активами АО „ФНБ «Самрук-Қазына» (2021-2022); министр энергетики РК (2022-2023).

На занимаемой должности — с апреля 2023 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2014), медалями «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Мұнай-газ кешенін дамытуға қосқан үлесі үшін» (2013), «Электр энергетикасы саласына қосқан үлесі үшін» (2018); нагрудным знаком «Қазақстан Республикасының атом саласына еңбек сінірген 3 дәрежелі қызметкер» (2008).

47 лет назад (1977) родился АХМЕТОВ Ерадиль Калидулович — заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Фото: Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

Окончил Казахский институт правоведения и международных отношений, Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова (юриспруденция, физика и вычислительная техника).

Трудовая деятельность: прокурор отдела формирования статистики Центра правовой статистики и информации Генеральной прокуратуры РК по Павлодарской области (1998); главный специалист отдела сопровождения автоматизированных систем, технического обеспечения и обслуживания Центра правовой статистики и информации Генеральной прокуратуры РК по Павлодарской области (1999-2001); прокурор, старший прокурор группы программного и автоматизированного обеспечения управления Комитета по правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК по Павлодарской области (2001-2005); начальник отдела информационно-аналитического департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (2005); прокурор отдела программного и автоматизированного обеспечения управления формирования правовой статистики Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2006); старший прокурор отдела информационных технологий управления аналитической работы и правового регулирования Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2006-2009); начальник отдела информатизации управления аналитической работы и правового регулирования Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2009-2010); начальник отдела информатизации и информационной безопасности управления аналитической работы и правового регулирования Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2010-2015); начальник управления информационно-аналитической работы Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2015-2019); начальник управления информатизации и цифрового развития (2019-2021).

На занимаемой должности — с мая 2021 года.

31 лет назад (1993) родился АХМЕТОВ Ануар Ерланович — пятикратный чемпион Азиатских паралимпийских игр по плаванию.

Фото: inva.kz

Родился в г. Астане. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, физкультура и спорт (2011).

Многократный чемпион и призёр чемпионатов РК по плаванию среди спортсменов-инвалидов (2009-2012); завоевал серебряную и бронзовую медали Азиатских паралимпийских игр в г. Гуангжоу (Китай), установил рекорд Азии на дистанции 100 м вольным стилем (2010); на открытом чемпионате Великобритании завоевал две бронзовые медали на дистанции 100 м (2012); пятикратный чемпион, рекордсмен Азиатских игр в г. Инчхон (Южная Корея) (2014); бронзовый призер чемпионата мира в Глазго на дистанции 100 м (2015).