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    07:00, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

    календарь
    Фото: Kazinform

    Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    СОБЫТИЯ

    В 2010 году в Алматы в войсковой части № 5572 состоялось открытие Аллеи памяти, посвященной военнослужащим Внутренних войск, погибшим на таджикско-афганской границе. Этот день во Внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Казахстан считается Днем памяти и поминовения героев.

    В 2013 году в Бишкеке была торжественно открыта мемориальная доска на одном из домов улицы, носящей имя классика казахской литературы Мухтара Ауэзова.

    В 2016 году в Национальной библиотеке Казахстана обнаружили рукопись «Тафсир Корана», которая, по мнению профессора, руководителя персидских исследований Кембриджского университета Фирузы Мелвилл, может стать сенсацией в современной исламской науке.

    В 2017 году на мероприятии 17th Top China Music Awards Димаш Кудайберген выиграл номинацию «Популярный певец международного уровня».

    В 2018 году во второй день Открытого чемпионата Испании по плаванию казахстанец Дмитрий Баландин завоевал золотую медаль на своей коронной дистанции 200 м брассом, установив при этом рекорд чемпионата Испании - 2:09.31.

    В 2019 году в эфире республиканских телеканалов Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в 13:00 по времени города Астаны выступил с обращением к гражданам страны, в ходе которого объявил о внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, которые состоялись 9 июня 2019 года.

    В 2021 году в Казахстане был создан специализированный Фонд архивных материалов по вопросам политических репрессий, в котором хранится более тысячи единиц архивных дел, касающихся жертв политических репрессий. Фонд будет пополняться за счет вновь рассекреченных документов в рамках деятельности государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий.

    В 2022 году казахстанский чемпион Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) стал первым боксером, которому удалось нокаутировать японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО).

    В бою с Муратой Головкин объединил пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.

    В 2023 году в Астане стартовал Чемпионат Азии по борьбе. В первый день соревнований медали разыграли представители греко-римского стиля в пяти весовых категориях. В четырех из них казахстанцы стали призерами азиатского первенства. Копилка казахстанских палуанов в стартовый день турнира пополнилась одной серебряной и тремя бронзовыми наградами.

    Теги:
    Календарь Календарь Казинформа История Казахстана Дата
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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