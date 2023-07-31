9,8 млрд тенге выделили на подготовку к отопительному сезону в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Подготовительные работы к отопительному сезону в Жамбылской области намерены завершить до 20 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации руководителя облуправления энергетики и ЖКХ Кудайбергена Корганбаева, в Таразе и районах области работают девять теплоэнергетических комплексов и 593 автономные котельные. Теплоснабжением обеспечивают 1 737 социальных объектов и 1 646 многоэтажных жилых домов.

«Теплоэнергетическими комплексами на подготовительные работы к отопительному сезону выделено 9,8 млрд тенге, в том числе 6,1 млрд тенге - АО «ЖГРЭС имени Т.И. Батурова». Планируется реконструировать в Таразе тепломагистраль М-1 протяженностью 6,1 км и стоимостью 1,6 млрд тенге. На реконструкцию котельной и замену тепловых сетей в городе Жанатасе выделено 653,6 млн тенге. В Каратау на капитальный ремонт тепловых сетей и реконструкцию мазутного хозяйства и котлов выделено 171,5 млн тенге», - сказал Кудайберген Корганбаев.

На сегодня изношенность теплосетей по области составляет 56,7%. К концу 2023 года после проведения ремонтных работ ожидается снижение степени износа тепловых сетей до 55,5%.

«Для проверки готовности жилых домов проведен мониторинг в Таразе, Жанатасе, Каратау и Шу, выявлено 72 проблемных жилых дома. Для оперативного решения данной проблемы разработана Дорожная карта. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону выполняются в соответствии с графиком и находятся на постоянном контроле регионального штаба», - сказал Кудайберген Корганбаев.

По информации облуправления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в Жамбылской области в «красной зоне» по изношенности работают теплоснабжающее АО «ТЭЦ», доставляющее тепло и горячую воду ГКП «Таразтрансэнерго» и ГКП «Жамбыл Су».

Производящее тепло и горячую воду АО «Таразэнергоцентр» (ТЭЦ) обеспечивает теплом и горячей водой 80% потребителей в Таразе, обслуживая 1 042 многоэтажных жилых дома, социальные объекты, бюджетные организации. Оборудование ТЭЦ давно не обновлялось, имеет высокий процент износа. В этом году за счет бюджета предусмотрено приобретение для АО «ТЭЦ» двух водонагревательных котлов мощностью 28 Гкал/ч стоимостью 932,8 млн тенге. Снижение уровня износа сетей ТЭЦ ожидается в пределах 10%.

Как сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области, ход подготовки объектов тепло- и электроснабжения к предстоящему отопительному сезону обсуждался на совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова. Глава региона поручил завершить работы по техническому обследованию тепловых сетей до 1 августа, работы по ремонту тепловых сетей - до 15 сентября, обеспечить 100% готовность объектов образования до 1 сентября, многоэтажных жилых домов - до 20 сентября, а также подготовить паспорта готовности к отопительному сезону.