9,7 млрд тенге выделят на ремонт дорог  в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- На ремонт дорог в Атырау и пригородных населенных пунктах будет выделено 9,7 млрд тенге. Об этом сообщил руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог Алибек Муханбеталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году планируется реконструкция и средний ремонт автомобильных дорог в городе Атырау и населенных пунктах, прилегающих к городу, строительство пешеходных дорожек. На это из республиканского и местного бюджетов в общей сложности будет выделено 9,7 млрд тенге. Будут реконструированы улицы С. Датова, Азаттык, Ауэзова и автомобильные дороги Балыкшы-Зарослый, Атырау-Индер.

Строительство дорог, начатое между селами Еркинкала, Еркинкала-2, Балауса, Ракуш, Алмалы, Томарлы, Бірлік-1, Бірлік-2, продолжится в этом году. На него будет потрачено 4 млрд 610 млн тенге. Также 892 млн тенге из общей суммы направят на строительство пешеходных дорожек. Планируется охватить улицы г. Атырау, сел Дамба, Аксай, Кайыршакты, Еркинкала, а также населенные пункты Геолог, Жұмыскер», - сказал Алибек Муханбеталиев.

Также, по его словам, вносятся коррективы в проекты реконструкции 76 улиц города и улиц в населенных пунктах Зарослый-1, Зарослый-2. На центральных улицах города Атырау, а это пр. Сатпаева, ул. Молдагуловой, Молдагалиева, Алипова, Темирханова, Кулманова, Абая, Садыкова, Жумагалиева будет проведен средний ремонт дорог.