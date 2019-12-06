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9,7 млрд тенге составили поступления в ФСМС в ноябре

6 Декабря 2019 09:53
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9,7 млрд тенге составили поступления в ФСМС в ноябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- За обязательное медицинское страхование в период с 1 по 30 ноября 2019 года перечислено 9,7 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в Фонде социального медицинского страхования, общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая в период с 1 июля 2017 года по 30 ноября 2019 года, составила 234 млрд тенге. Из них 224,8 млрд тенге (96,2 %) приходятся на отчисления работодателей, 8,9 млрд тенге (3,8%) – на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

«В разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из городов Алматы и Нур-Султан, а также из Карагандинской области. Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС», - проинформировали в Фонде.

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Ключевые слова: Здравоохранение,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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