9,7 млрд тенге перечислили павлодарцы за обязательное медстрахование в прошлом месяце
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Фонде социального медицинского страхования озвучили цифры по поступлениям по Павлодарской области за последний месяц, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Работодатели и индивидуальные предприниматели Павлодарской области внесли 9,7 млрд тенге за обязательное социальное медицинское страхование», - сообщили журналистам в филиале по Павлодарской области НАО «Фонд социального медицинского страхования».
В регионе лидерами по платежам среди городов является Павлодар, среди районов – Баянаульский, Щербактинский и Павлодарский районы.
«С 1 июля 2017 года продолжается поступление платежей в виде отчислений работодателей за наёмных работников. Все поступившие средства хранятся в Национальном банке, с которым заключён договор доверительного управления. В последующем они будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках медстрахования», — рассказал директор Павлодарского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айдар Ситказинов. - До старта медпомощи по ОСМС Фонд социального медицинского страхования также финансирует гарантированный объём бесплатной медицинской помощи на средства из бюджета».
Всего в фонде накоплено 214,4 млрд тенге. Из них 205,5 млрд тенге приходятся на отчисления работодателей, 8,9 млрд – на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.
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