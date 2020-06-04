9,6 млрд тенге выделено на благоустройство в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде идёт масштабное благоустройство дворов, ремонт фасадов и кровель домов, подъездных путей и внутриквартальных проездов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Карагандинской области.

«В этом году на благоустройство Караганды выделили 9,6 млрд тенге. На эти деньги в рамках Дорожной карты занятости отремонтируют 421 двор, 46 внутриквартальных проездов, заасфальтируют 119 тротуаров и установят 269 детских и спортивных площадок», - говорится в сообщении.

Также за счёт бюджета в порядок приведут фасады и кровли 212 многоэтажек. В этих работах задействуют около 2 700 человек. Половину из них трудоустроят через Центр занятости населения.

«В рамках программы «ДКЗ» мы выиграли конкурс на установку детских и спортивных комплексов в 12 дворах. Это большая помощь для нашей компании. Во время карантина были простои - объёмов работы не было. Сейчас мы возвращаемся в привычный ритм. В нашей компании работают 20 человек, часть из них мы нашли через Центр занятости. Все они сейчас задействованы и получают зарплату», - рассказывает Тимур Мынбаев, представитель компании «ЛидерСтройГруп».

В других дворах города площадки устанавливает компания «ККК ЛТД». Этим летом подрядчик оборудует 142 игровых и спортивных комплекса. К работам уже приступили.

«Мы работаем с карагандинским производителем - ТОО «КАРАТ». Их тренажёры и игровые комплексы крепкие, и цены на них приемлемые, что для нас, как для подрядчиков, очень важно. Мы ведь даём гарантию на свои площадки - 2 года. Если в течение этого времени что-то ломается, мы обязаны всё восстановить за свой счёт. Поэтому нам выгоднее работать с надёжными, проверенными производителями, чтобы быть уверенными в качестве их продукции», - рассказывает представитель компании-подрядчика Сымбат Тогай.

Благодаря масштабному благоустройству наращивают объёмы производства и заводы Карагандинской области. Так, предприятие по производству опор освещения, светодиодных ламп и электромонтажного оборудования «Энергосистемы ЛТО» получило заказ на 1 500 опор. Все их установят во дворах и вдоль тротуаров.

«Во время карантина объёмы производства снизились. Мы были вынуждены отправить 40 сотрудников в отпуск. Сейчас возвращаемся к привычному режиму работы, поэтому все сотрудники снова на рабочих местах», - рассказывает генеральный директор компании Талгат Байгабилов.

Отмечается, в Центре занятости населения Караганды всё ещё открыт ряд вакансий. Больше всего востребованы разнорабочие, кровельщики, специалисты по укладке брусчатки и бордюров. Минимальная заработная плата на этих позициях - 80 тысяч тенге.