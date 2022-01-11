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    21:12, 10 Январь 2022 | GMT +6

    9,5 млрд тенге потратят на реконструкцию ТЭЦ в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на на ремонт, реконструкцию и модернизацию оборудования Петропавловской ТЭЦ-2 энергетические предприятия направят 9,5 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бахыта Ильясова, на ТЭЦ-2 запланировано крупное мероприятие по реконструкции котлоагрегата №2. Электросетевыми организациями планируется проведение ремонта и реконструкции 261 подстанции и 1,9 тысячи километров сетей электроснабжения. Продолжится строительство ВЛ-110 кВ «Новомихайловка-Литейная». В этом году планируется ремонт и реконструкция 7,2 км тепловых сетей на 1,1 млрд тенге.

    В прошлом году на ремонт и реконструкцию на ТЭЦ выделяли 3,7 млрд тенге. Провели текущий ремонт восьми котлоагрегатов и пяти турбоагрегатов, капитальный ремонт четырех котлоагрегатов и двух турбоагрегатов. Реконструировали поверхность нагрева котлоагрегата №7, модернизировали левую половину конденсатора с заменой латунной трубки и трубных досок.

    «Электросетевые организации провели ремонт, реконструкцию и модернизацию 329 подстанций и 2,1 тысячи километров сетей электроснабжения на сумму 1,1 млрд тенге, что позволяет держать сети в удовлетворительном состоянии. В 2021 году на строительство, ремонт, реконструкцию и модернизацию 14,2 км тепловых сетей Петропавловска направили 1,1 млрд. тенге. Выполнена реконструкция тепломагистрали №7-18 2Ду 500 мм по улице Алматинская от ТК -8-01 до ТК -7-09А 0,9 км на сумму 590,7 млн тенге за счет собственных средств», - сказал Б. Ильясов.

    Напомним, в конце прошлого года на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло две аварии.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Энергетика
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