9 197 535 казахстанцев вакцинировались от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных граждан Казахстана от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию на 9 апреля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 465 209 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 197 535 человек.

Напомним, около 710 тысяч подростков привились вакциной «Pfizer» в Казахстане от коронавируса.