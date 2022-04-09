9 194 151 человек привились вакциной от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных в Казахстане от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию на 8 апреля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 463 500 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 194 151 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.