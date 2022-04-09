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    08:27, 09 Апрель 2022 | GMT +6

    9 194 151 человек привились вакциной от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных в Казахстане от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    По состоянию на 8 апреля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 463 500 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 194 151 человек.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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