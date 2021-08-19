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9 106 многоквартирных домов в Казахстане перешли на ОСИ

19 Августа 2021 20:26
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9 106 многоквартирных домов в Казахстане перешли на ОСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 700 участников собрал сегодня, 19 августа, республиканский онлайн-вебинар «Новые механизмы управления многоквартирными жилыми домами. Особенности перехода с КСК на ОСИ. Проблемные вопросы», передаетМИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

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Инициатором встречи выступили Комитет по делам строительства и ЖКХ МИИР РК и АО «Казцентр ЖКХ». Тема оказалась настолько востребованной, что подобные онлайн-встречи решено проводить на регулярной основе - раз в три месяца.

Из 50 427 многоэтажных жилых домов (МЖД) в стране, жильцам которым по закону предстоит перейти на новые формы управления - объединение собственников имущества (ОСИ) либо простое товарищество (ПТ) – с выбором определились только собственники квартир 9 106 многоэтажек. Это - 18%. Лучше всего дела обстоят в Алматы, Алматинской и Костанайской областях.

Чтобы помочь определиться с выбором, председатель правления АО «Казцентр ЖКХ» Ербол Толеуов, президент ОЮЛ «Национальная ассоциация кооперативов и других форм экономических сообществ РК» Казыбек Шайх, председатель Республиканского общественного объединения «Союз защиты потребителей и предпринимателей» Талгат Мухамедгалиев провели разъясняющий вебинар с участием представители акиматов городов.


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#ЖКХ   #Жилье  
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