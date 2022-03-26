9,1 млн казахстанцев полностью привились против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

25 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 447 168 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 137 578 человек.

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ в разрезе регионов представлена ниже: