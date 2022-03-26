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    09:22, 26 Март 2022 | GMT +6

    9,1 млн казахстанцев полностью привились против КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    25 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 447 168 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 137 578 человек.

    Информация о проведении вакцинации населения против КВИ в разрезе регионов представлена ниже:



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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