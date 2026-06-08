8 июня. Календарь Казинформа «Дни. Рождения»

64 года назад (1962) родился ТИМОЩЕНКО Юрий Евгениевич — государственный и общественный деятель Республики Казахстан.

Фото: ratel.kz

Родился в Тургайской (ныне — Костанайской) области. Окончил Целиноградский государственный медицинский институт, психиатр-нарколог; Костанайский институт бизнеса и управления, экономист-менеджер.

Трудовая деятельность: врач-интерн Тургайской областной больницы (1985-1986); врач психиатр-нарколог Тургайского областного наркологического диспансера (1986-1987); заведующий отделением № 2 Тургайского областного наркологического диспансера (1987-1988); врач психиатр-нарколог Кийминской районной больницы Целиноградской области (1988-1989); врач психиатр-нарколог отделения № 3 Целиноградского областного наркологического диспансера (1989); участковый врач, заведующий подростковой службой Целиноградского областного наркологического диспансера (1989-1992); врач психиатр-нарколог научно-производственного предприятия «МедТим» (1992-1993); главный врач научно-производственного предприятия «МедТим» (1992-1998); генеральный директор ТОО «Жанажол» (1998-2001); президент АО «Торгово-промышленный союз „Казахстан-Украина“ (2001-2005); директор ТОО „Украинский национально-культурный центр „Оберег“ (2005-2012); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2016-2021).

60 лет назад (1966) родился САРЫБАЙ Кайрат Шораулы — генеральный секретарь секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Кадр из видео

Родился в г. Алматы. Окончил Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова (1988), филолог-востоковед.

Трудовая деятельность: старший лаборант Института уйгуроведения АН КазССР (1988); стажер-исследователь Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР (1989-1991); второй секретарь консульского отдела Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1991); третий секретарь посольства Казахстана в Турции, советник информационно-аналитического управления Министерства иностранных дел РК (1992-1994); второй секретарь посольства РК в Турецкой Республике (1994-1996); руководитель протокольной службы Президента РК (1996); пресс-секретарь — руководитель пресс-службы Президента РК (1997-1998); пресс-секретарь Президента РК (05.1998-10.1998); вице-министр иностранных дел РК (1998-1999); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Турецкой Республике (1999-2003); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Федеративной Республике Германия (2003-2007); заместитель министра иностранных дел РК (2007-2008), национальный координатор по вопросам взаимодействия с Европейским союзом; помощник Президента РК (2008-2010); заместитель министра иностранных дел РК (2010-2014); постоянный представитель РК при международных организациях в городе Вене (2014-2017); председатель экономико-экологического комитета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (с 2017 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Австрийской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству (2014-2020); исполнительный директор секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) (2020-2022).

На занимаемой должности с октября 2022 года.

59 лет назад (1967) родился БАУДАРБЕК-КОЖАТАЕВ Ерлан Кенесович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Японии.

Фото: МИД РК

Родился в г. Джамбуле (ныне — г. Тараз). Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, журналист (1989); Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. Ломоносова (1992); Институт японского языка, стажировка, г. Кита-Урава, Япония (1994); Окинавский международный центр, стажировка, Япония, (1997).

Трудовая деятельность: сотрудник департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК (1992-1996); второй секретарь, первый секретарь, советник Посольства РК в Японии (1997-2003); директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК (2004-2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Сингапур по совместительству в Австралии и Новой Зеландии (2008-2016); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Японии (2016-2021); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Греческой Республике (2021-2024).

На занимаемой должности с декабря 2024 года.

57 лет назад (1969) родилась ГИНИЯТ Ажар Гиниятовна — председатель правления НАО «Национальный центр детской реабилитации».

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Родилась в Западно-Казахстанской области. Окончила Актюбинский государственный медицинский институт, педиатрия (1992); Актауский государственный университет им. Ш. Есенова, государственное и местное управление (2007); Almaty Management University (ALMU), МВА, деловое администрирование (2015).

Трудовая деятельность: участковый педиатр городской поликлиники № 2 г. Атырау (1992-1994); врач-инфекционист детского инфекционного отделения медсанчасти № 1 г. Актау (1994-1994); заведующая отделением медсанчасти № 1 г. Актау (1994-1999); заместитель главного врача областной инфекционной больницы г. Актау (1999-2001); заместитель начальника Мангистауского областного управления здравоохранения (2001-2005); директор департамента здравоохранения Мангистауской области (2005-2006); начальник управления департамента организации медицинской помощи МЗ РК (2008-2010); директор департамента организация медицинской помощи МЗ РК (2010-2014); директор департамента социальных услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК (2014-2016); директор департамента организации медицинской помощи МЗ РК (2016-2017); заместитель руководителя Медицинского центра управления делами Президента РК (2017-2020); вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (2020-2022); министр здравоохранения Республики Казахстан (2022-2024).

На занимаемой должности с марта 2024 года.