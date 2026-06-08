8 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».
ДАТЫ
Всемирный день океанов
Учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 12 февраля 2009 года. Официально, на высшем межгосударственном уровне, идея проведения Всемирного дня океанов впервые прозвучала в 1992 году на международном саммите, который проходил в Бразилии в городе Рио-де-Жанейро.
Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга
Учрежден в 2000 году по инициативе Немецкой ассоциации по борьбе с опухолями головного мозга. Основная задача этого всемирного дня — повысить осведомленность общественности в отношении этой малоизвестной и малоизученной по сравнению с остальными раковыми заболеваниями формы рака и обратить внимание на положение людей, страдающих от опухолей головного мозга.
СОБЫТИЯ
В 1937 году в Семипалатинске на заседании горсовета принято решение преобразовать любительский Театр рабочей молодежи, возникший в 1924 году, в русский драматический театр. В 1975 году он стал первым и единственным театром в мире, удостоенным носить имя Ф. М. Достоевского. На сегодня театр является лауреатом международных фестивалей, обладателем приза зрительских симпатий.
В 1992 году в целях осуществления единой государственной политики в области привлечения иностранных инвестиций в республику, активизации работ по обеспечению широкомасштабного участия капитала зарубежных государств, банков, компаний и международных организаций в реформировании экономики Казахстана было создано Национальное агентство по иностранным инвестициям.
В 1998 году в Астане был открыт памятник трем выдающимся сынам казахского народа — Төле би, Қазыбек би и Айтеке би. Автор — скульптор Мурат Мансуров.
Почти 300 лет назад благодаря этим трем мудрецам, сумевшим объединить в одно целое роды, племена и жузы в борьбе с джунгарским ополчением, казахский народ сохранил свое существование как этнос.
В 2005 году была издана книга «Қозы-Көрпеш — Баян-Сұлу жырының нұсқалары» («Варианты лироэпоса о Козы-Корпеш и Баян-Сулу»). Сборник подготовил профессор Султангали Садырбаев. История эпоса насчитывает около 1,5 тысячи лет. В новый сборник вошли его варианты, написанные арабской графикой и увидевшие свет в XIX–XX веках в Петербурге, Казани и Оренбурге.
В 2011 году в Таразском городском сквере по проспекту Абая был установлен скульптурный постамент с символичным названием «Книга благодарностей». Главным элементом композиции является металлическая книга с орнаментом на страницах, закрепленная на декоративно-кованой ножке. Достойно дополняя элементы городской архитектуры, «Книга благодарностей» призвана стать символическим местом для жителей Тараза и его гостей. Ведь каждому человеку есть кого и за что поблагодарить в своей жизни, и книга будет лишний раз напоминать об этом.
В 2012 году в Таразе, на Аллее славы ОВД, состоялось открытие бюста Халық Қаһарманы, капитана полиции Газиза Байтасова, ценой собственной жизни остановившего террориста М. Кариева.
В Таразе 12 ноября 2011 года в результате преступлений, совершенных приверженцем джихадистского движения М. Кариевым, погибли семеро человек, в том числе пятеро сотрудников правоохранительных органов и двое гражданских лиц. Кроме того, были ранены трое сотрудников органов внутренних дел. В числе погибших — командир 1-го взвода ОБДП ДВД, капитан полиции Газиз Байтасов.
В 2013 году в турецком городе Самсун, на черноморском побережье, прошел 16-й фестиваль «Оперные дни ТЮРКСОЙ», посвященный памяти казахского композитора Мукана Тулебаева (1913-1960), внесшего большой вклад в развитие казахской национальной музыки. Мукан Тулебаев создал оркестровые и камерные произведения, свыше 50 песен и романсов, обработки народных песен, музыку к спектаклям Казахского театра драмы им. Мухтара Ауэзова и многим кинолентам.
В 2017 году в Астане прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в ходе которого были обсуждены вопросы текущей деятельности ШОС и принято важное для Организации решение — о предоставлении Индии и Пакистану статуса полноправных членов. После астанинского саммита председательство в Шанхайской организации сотрудничества перешло от Казахстана к Китаю.
В 2019 году в китайском Чунцине состоялся второй этап турнира Asian Grand Prix Series. Казахстанские легкоатлеты отметились тремя золотыми медалями.
На первую ступень пьедестала поднялись Ольга Сафронова (100 метров), Маргарита Мукашева (800 метров) и Михаил Литвин (400 метров).
В 2024 году в рамках Всемирного дня окружающей среды акмолинские лесные хозяйства первыми в Казахстане получили ключи от девяти лесопатрульных комплексов на базе Mitsubishi. Каждая машина обладает высокой проходимостью, оснащена специальным противопожарным оборудованием и вмещает пять человек.
В 2025 году кардиохирурги многопрофильной городской больницы № 1 города Астаны успешно провели первую операцию на открытом сердце. Это событие ознаменовало официальный старт работы нового кардиохирургического отделения. Кардиохирургическая патология занимает одно из ведущих мест в структуре смертности и инвалидности населения Казахстана. Сердечно-сосудистые заболевания, включая ишемическую болезнь сердца, пороки клапанов, инфекционные эндокардиты и аневризмы аорты, требуют своевременного и высокотехнологичного подхода в лечении. Теперь жители столицы и пациенты с других регионов страны смогут получать высокотехнологичную специализированную плановую и экстренную кардиохирургическую помощь при острых и хронических формах ишемической болезни сердца, включая выполнение аортокоронарного шунтирования, проведение реконструктивных и протезирующих операций при врожденных и приобретенных пороках клапанного аппарата сердца, лечение инфекционного эндокардита с применением современных методов хирургической санации и замены клапанов и другие виды вмешательств.