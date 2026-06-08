8 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день океанов

Учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 12 февраля 2009 года. Официально, на высшем межгосударственном уровне, идея проведения Всемирного дня океанов впервые прозвучала в 1992 году на международном саммите, который проходил в Бразилии в городе Рио-де-Жанейро.

Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга

Учрежден в 2000 году по инициативе Немецкой ассоциации по борьбе с опухолями головного мозга. Основная задача этого всемирного дня — повысить осведомленность общественности в отношении этой малоизвестной и малоизученной по сравнению с остальными раковыми заболеваниями формы рака и обратить внимание на положение людей, страдающих от опухолей головного мозга.

СОБЫТИЯ

В 1937 году в Семипалатинске на заседании горсовета принято решение преобразовать любительский Театр рабочей молодежи, возникший в 1924 году, в русский драматический театр. В 1975 году он стал первым и единственным театром в мире, удостоенным носить имя Ф. М. Достоевского. На сегодня театр является лауреатом международных фестивалей, обладателем приза зрительских симпатий.

В 1992 году в целях осуществления единой государственной политики в области привлечения иностранных инвестиций в республику, активизации работ по обеспечению широкомасштабного участия капитала зарубежных государств, банков, компаний и международных организаций в реформировании экономики Казахстана было создано Национальное агентство по иностранным инвестициям.

В 1998 году в Астане был открыт памятник трем выдающимся сынам казахского народа — Төле би, Қазыбек би и Айтеке би. Автор — скульптор Мурат Мансуров.

Почти 300 лет назад благодаря этим трем мудрецам, сумевшим объединить в одно целое роды, племена и жузы в борьбе с джунгарским ополчением, казахский народ сохранил свое существование как этнос.

В 2005 году была издана книга «Қозы-Көрпеш — Баян-Сұлу жырының нұсқалары» («Варианты лироэпоса о Козы-Корпеш и Баян-Сулу»). Сборник подготовил профессор Султангали Садырбаев. История эпоса насчитывает около 1,5 тысячи лет. В новый сборник вошли его варианты, написанные арабской графикой и увидевшие свет в XIX–XX веках в Петербурге, Казани и Оренбурге.

В 2011 году в Таразском городском сквере по проспекту Абая был установлен скульптурный постамент с символичным названием «Книга благодарностей». Главным элементом композиции является металлическая книга с орнаментом на страницах, закрепленная на декоративно-кованой ножке. Достойно дополняя элементы городской архитектуры, «Книга благодарностей» призвана стать символическим местом для жителей Тараза и его гостей. Ведь каждому человеку есть кого и за что поблагодарить в своей жизни, и книга будет лишний раз напоминать об этом.

В 2012 году в Таразе, на Аллее славы ОВД, состоялось открытие бюста Халық Қаһарманы, капитана полиции Газиза Байтасова, ценой собственной жизни остановившего террориста М. Кариева.

В Таразе 12 ноября 2011 года в результате преступлений, совершенных приверженцем джихадистского движения М. Кариевым, погибли семеро человек, в том числе пятеро сотрудников правоохранительных органов и двое гражданских лиц. Кроме того, были ранены трое сотрудников органов внутренних дел. В числе погибших — командир 1-го взвода ОБДП ДВД, капитан полиции Газиз Байтасов.

В 2013 году в турецком городе Самсун, на черноморском побережье, прошел 16-й фестиваль «Оперные дни ТЮРКСОЙ», посвященный памяти казахского композитора Мукана Тулебаева (1913-1960), внесшего большой вклад в развитие казахской национальной музыки. Мукан Тулебаев создал оркестровые и камерные произведения, свыше 50 песен и романсов, обработки народных песен, музыку к спектаклям Казахского театра драмы им. Мухтара Ауэзова и многим кинолентам.

В 2017 году в Астане прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в ходе которого были обсуждены вопросы текущей деятельности ШОС и принято важное для Организации решение — о предоставлении Индии и Пакистану статуса полноправных членов. После астанинского саммита председательство в Шанхайской организации сотрудничества перешло от Казахстана к Китаю.

В 2019 году в китайском Чунцине состоялся второй этап турнира Asian Grand Prix Series. Казахстанские легкоатлеты отметились тремя золотыми медалями.

На первую ступень пьедестала поднялись Ольга Сафронова (100 метров), Маргарита Мукашева (800 метров) и Михаил Литвин (400 метров).

В 2024 году в рамках Всемирного дня окружающей среды акмолинские лесные хозяйства первыми в Казахстане получили ключи от девяти лесопатрульных комплексов на базе Mitsubishi. Каждая машина обладает высокой проходимостью, оснащена специальным противопожарным оборудованием и вмещает пять человек.

В 2025 году кардиохирурги многопрофильной городской больницы № 1 города Астаны успешно провели первую операцию на открытом сердце. Это событие ознаменовало официальный старт работы нового кардиохирургического отделения. Кардиохирургическая патология занимает одно из ведущих мест в структуре смертности и инвалидности населения Казахстана. Сердечно-сосудистые заболевания, включая ишемическую болезнь сердца, пороки клапанов, инфекционные эндокардиты и аневризмы аорты, требуют своевременного и высокотехнологичного подхода в лечении. Теперь жители столицы и пациенты с других регионов страны смогут получать высокотехнологичную специализированную плановую и экстренную кардиохирургическую помощь при острых и хронических формах ишемической болезни сердца, включая выполнение аортокоронарного шунтирования, проведение реконструктивных и протезирующих операций при врожденных и приобретенных пороках клапанного аппарата сердца, лечение инфекционного эндокардита с применением современных методов хирургической санации и замены клапанов и другие виды вмешательств.